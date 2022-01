Lærere om høj coronasmitte: Behov for alternative løsninger

Udbredt coronasmitte blandt lærere på landets skoler betyder, at der skal kigges på alternativer til den normale skolegang. Det siger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen. Problemet er bare, at myndighederne ikke er klar til at tage ansvaret, mener han. - Vi er før kommet med idéer og forslag til, hvad vi kan gøre, når smitten stiger. Og det gør den jo voldsomt nogle steder.

- Det kunne være at begrænse skoletiden, eller at eleverne går i skole hver anden dag. Vi har tænkt i, at de skulle deles om undervisningstiden, og at man deler klasserne op i mindre grupper, så vi på den måde begrænser smitten, siger Gordon Ørskov Madsen.

Mange syge lærere på skolerne betyder, at de raske lærere skal tage sig af op mod tre klasser samtidig, fortæller han. Eleverne på landets grundskoler blev sendt hjem i midten af december for at stoppe smittespredningen i samfundet. Den 5. januar vendte eleverne tilbage igen.

Her lød det fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at sundhedsmyndighederne vurderede, at vaccinetilslutningen blandt skolebørn var høj nok til, at det var forsvarligt at genåbne skolerne. Eleverne skulle have fokus på hygiejne og blive i deres klasser, sagde ministeren. Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, understregede samtidig inden skoleåbningen, at det er vigtigt for børnenes trivsel, at de kan møde fysisk i skolerne. Samtidig konstaterede hun, at smitten blandt børn ville stige. Men det ændrer ikke ved, at det er forsvarligt at sende børnene i skole, sagde hun ved et pressemøde, dagen inden skoler åbnede igen. Alligevel savner Gordon Ørskov Madsen, at myndighederne kommer med nogle løsninger på de skoler, hvor smitten eskalerer.

- Det er enormt svært at finde løsninger, men det nytter jo ikke noget, man lukker øjnene for problemerne og regner med, at de går væk. - Men det er der så nogle andre, der siger, at det dur ikke. Det er dårlige løsninger. Men de kommer ikke selv med nogle løsninger, siger han. Styrelsen for Patientsikkerhed kan lukke en skole kortvarigt, hvis der er smitteudbrud, og det medførte i november og december mange nedlukninger. Efter nytår har styrelsen dog skiftet strategi, hvilket betyder, at den ikke længere vil påbyde kortvarige lukninger af skoler som følge af coronavirus. Børne- og undervisningsministeren har ikke mulighed for at stille op til interview. I et svar henviser presseafdelingen til, at kommuner og skoler har mulighed for at rykke rundt på undervisning og personale inden for den gældende lovgivning.

