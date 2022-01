17/01/2022 KL. 18:33

Anklager kredsede om voldsomt manifest

Han skrev, at han »ønsker at dræbe unge mennesker og børn«, men forklarede i retten, at det kun var en fantasi. Mandag var første dag i retssagen mod en 27-årig mand, der er tiltalt for at planlægge skoleskyderier.