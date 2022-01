Region skruer ned for coronaberedskab efter færre indlagte

Lægefaglig koncerndirektør Jesper Gyllenborg peger på, at det begynder at se lysere ud i forhold til de indlagte med covid-19.

Derfor begynder regionen at omstille sig og se frem. Han er fortrøstningsfuld, siger han i pressemeddelelsen.

- Lige nu går det i den rigtige retning, og i modsætning til hvad vi forventede, er vi så småt på vej mod en mere normal drift på sygehusene, lyder det.

Regionen går fra, at sygehusene omgående skulle kunne levere op mod 93 sengepladser reserveret til coronapatienter til nu 68 pladser.

- Det tror vi på, er nok. Men vi er også klar til at skalere op, hvis det skulle vise sig ikke at være nok, uddyber Jesper Gyllenborg over for Ritzau.