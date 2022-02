Et skift, som hun har fået meget ud af.

Som rigsarkivar arbejder Anne-Sofie Jensen dagligt på at få gjort de mange års dokumentation af historien så tilgængelig for danskerne som muligt.

»Den helt overordnede vision er at få data så let som muligt ud til danskerne. Det er det, man gerne skal kunne mærke ude i omverdenen,« siger hun.

Hun blev den første rigsarkivar uden en historiefaglig baggrund, og dermed var en ny vision for Rigsarkivet lagt.

»Det har været superspændende. Jeg ved meget om data og digitalisering. Så det har været enormt inspirerende at komme ind i kulturområdet, som Rigsarkivet er en del af« siger hun.

Rigsarkivaren lægger vægt på at dygtiggøre sig gennem hele livet.

»Som leder skal man hele tiden blive dygtigere. Man er ikke færdig, bare fordi man sidder i den øverste stilling i en organisation. Færdiguddannet, det bliver man nok aldrig,« siger hun.

For at dygtiggøre sig er det også vigtigt, at man udfordrer sig selv. Det har hun gjort i skiftet til historiefagligt arbejde.

»Det har været en stor gave for mig at blive en del af Rigsarkivet, for det har udfordret mig fagligt,« siger hun.

Hvad angår fødselsdagsfejringen, bliver det ikke den store fest i første omgang.

»Den falder på en ganske almindelig tirsdag, så jeg har en masse møder. Jeg tror ikke, at der skal ske noget særligt, ud over måske sushi med familien.«