Hvad sker der, når de sidste testtelte er pakket sammen, lagrene af mundbind er smidt ud, og vi i stedet begynder at tale om, dengang vi snurrede podepinde rundt i næsen og isolerede os derhjemme for at undgå at blive smittet med en ny virus?

Pandemier går over, og som flere virologer udtalte til Jyllands-Posten for nylig, er slutspillet om coronakrisen gået i gang – og kampen om at fortælle historien kan snart gå i gang.