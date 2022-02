»Må vi klappe hundene?«

En bedstemor med barnebarn spadserer i det indre København med blikket i fortovshøjde, og der viser sig et par søde hvalpe. Fra højderne – sådan ca. 184 cm over fliserne – kommer et venligt ja til forespørgslen, og barn som bedste nusser de firbenede. Indtil sidstnævnte retter sig op i fuld højde og udbryder: