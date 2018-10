Vold fra elever plager skolelærere

Spark, slag, riv og verbale overfald fra elever er hverdag for mange lærere og pædagoger i grundskolen.

Det viser en aktindsigt, som avisen Politiken har søgt i Arbejdstilsynets besøg i 2017 på 405 grundskoler.

Arbejdstilsynet konkluderede, at der havde været vold og traumatiske hændelser mod lærere på 64 af skolerne, der er spredt ud over landet. Det skriver Politiken tirsdag.

Det resulterede i reaktioner, blandt andet i form af vejledninger, påbud og strakspåbud. De besøgte skoler er både folkeskoler og friskoler og privatskoler, og cirka ti af dem er specialskoler, skriver Politiken.

Af Arbejdstilsynets rapporter fremgår det, at både små og store elever slår og sparker, og at nogle lærere oplever vold hver 14. dag.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kalder tallene meget alvorlige.

- Vold kan jo fuldstændig smadre et skolefællesskab. Vi har i Danmark en meget inkluderende og rummelig pædagogik, og det er godt. Men når volden finder sted, må der være klarere konsekvenser, for ellers går det ud over klassefællesskabet, siger undervisningsministeren til Politiken.

- I forhold til de små elever kan man sætte ind i klassefællesskabet og skaffe hjælp til læreren til at opretholde kontrollen. Er det store elever, der er voldelige over for en lærer, skal man bruge de muligheder, der er i loven i forhold til at bortvise eleven og finde andre skoletilbud, siger hun til Politiken.

DR Syd kunne tidligere på måneden berette om en skole i Esbjerg, hvor der sidste skoleår var indberettet 75 voldstilfælde.

Lærerne på skolen blev ifølge DR Syds aktindsigt næsten daglig udsat for enten vold eller krænkende udtalelser såsom "fuck din mor" eller "skrid din luder".