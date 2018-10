Flere ældre skal have besøg af hjemmeplejen via skærm

Flere ældre og syge danskere bør fremover få besøg af sosu-assistenten eller hjemmesygeplejersken via en videoforbindelse på en computerskærm i stedet for at få et fysisk besøg i hjemmet.

Sådan lyder det fra regeringen, der som led i digitaliseringsreformen vil oprette en investeringsfond på 410 mio. kr., der både skal sætte skub i udbredelsen af digitale velfærdsteknologier til hele landet og i lokale forsøgsprojekter.

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) går det alt for langsomt i kommunerne med at få udbredt selv velafprøvede teknologier som f.eks. skærmbesøg, telemedicin og online-genoptræning, og derfor skal kommuner og regioner nu have en økonomisk hjælpende hånd. Præcis hvilke teknologier der skal satses mest på, skal drøftes med kommuner og regioner, men det er ifølge Sophie Løhde oplagt at udbrede skærmbesøg i ældreplejen.

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) går det alt for langsomt i kommunerne med at få udbredt selv velafprøvede teknologier som f.eks. skærmbesøg, telemedicin og online-genoptræning, og derfor skal kommuner og regioner nu have en økonomisk hjælpende hånd. Præcis hvilke teknologier der skal satses mest på, skal drøftes med kommuner og regioner, men det er ifølge Sophie Løhde oplagt at udbrede skærmbesøg i ældreplejen.

»Vi skal bruge ressourcerne på den mest borgernære service som fysisk pleje og omsorg og så lade skærmbesøgene klare relativ simple opgaver,« siger hun.

En række kommuner, bl.a. Viborg, København og Gladsaxe, har allerede indført skærmbesøg, hvor hjemmesygeplejersken via skærmen hjælper den ældre med f.eks. at dosere medicin, måle blodsukker eller lave genoptræningsøvelser, ligesom de ældre via skærmen guides til at spise, tage bad, lave indkøbsliste etc. I Viborg får ca. 120 ældre daglige skærmbesøg på gennemsnitlig knap to minutter, mens man i København vurderer, at skærmbesøg kan halvere tidsforbruget.

»Skærmbesøg kan supplere og i nogle tilfælde helt erstatte fysiske besøg i ældreplejen, ligesom de kan give ældre større værdighed, fleksibilitet og tryghed, fordi skærmen kan ringe op til hjemmeplejen,« siger Sophie Løhde.

Sophie Løhde: Velfærdsteknologi kan give ældre og syge mere fleksibilitet, værdighed og tryghed Skærmbesøg, automatiske toiletter og avancerede computerprogrammer, der kan forudse, hvilke borgere der risikerer hjertestop, er nogle af de velfærdsteknologier, som ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) kan forbedre velfærdstilbuddene.

Ældre Sagen er skeptisk:

»De, som modtager hjemmepleje, er typisk svækkede ældre over 80 år, og mange vil ikke være i stand til at tage og holde kontakt via skærm,« siger seniorkonsulent Per Tostenæs.

DF’s Liselott Blixt advarer mod at lade ældre, der i forvejen er ensomme, sidde alene og kun have en skærm at tale ind i:

»En robot eller et skærmbesøg kan ikke erstatte et levende menneskes omsorg - men måske nok minde om, at det er pilletid.«