Danske Patienter: Lægemanglen skal løses nu og her, men lyt til lægerne

Man bør undgå at tvinge de unge læger til at arbejde som praktiserende læger. Men når det er sagt, er lægemanglen nu så stor, at der hurtigt skal findes løsninger, der på kort sigt kan sikre patienterne flere praktiserende læger, indtil vi har fået uddannet flere almen medicinere.

Sådan lyder reaktionen fra Danske Patienter på Socialdemokratiets forslag om at tvinge alle unge læger til at arbejde et halvt år i lægepraksis i områder med stor lægemangel.

»Vi har over 100.000 patienter, som i dag ikke har adgang til en almen praktiserende læge. Og antallet stiger dag for dag. Det er simpelthen ikke holdbart, så vi er nødt til nu at have nogle løsninger på bordet, som på kort sigt kan løse problemet med lægemangel. Og forslaget om at sende unge læger ud at arbejde en periode i almen praksis i de hårdest ramte områder af landet er et af løsningsforslagene, som der kan arbejdes videre med,« siger Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter.

Nyt forslag: Unge læger skal tvinges til at arbejde i yderområderne

Hun understreger, at det er vigtigt at lytte til lægerne og finde løsninger sammen med dem.

»Frem for at tvinge lægerne, kan man måske arbejde med nogle økonomiske incitamenter, så man bruger guleroden frem for pisken. Samtidig skal vi være sikre på, at de læger, der sendes ud for at tage sig af patienterne, har de rette kompetencer,« siger Annette Wandel.

Flere patienter uden traditionel læge For tre år siden var der 39.000 danskere, der ikke havde en traditionel praktiserende læge, og som i stedet blev tilknyttet en regions- eller udbudsklinik.



I juli 2018 var det tal vokset til næsten 105.000 danskere – altså en stigning på over 150 pct.



Som Jyllands-Posten beskrev fredag lægger Socialdemokratiet op til at indføre en helt ny seks måneders »tjenestepligt« for alle unge nyuddannede læger, efter de har afsluttet medicinstudiet samt det et-årige kliniske forløb (KBU). Partiet vil tvinge alle unge læger til at tage arbejde i praksisklinikker i de områder af landet, der er hårdest ramt af lægemangel. Forslaget vækker massiv modstand hos læge-foreningerne, som kalder det uholdbart og chokerende, at partiet lægger op til at tvinge lægerne til at arbejde bestemte steder og tage bestemte job.

Lægerne har bl.a. peget på, at de læger, man vil sende afsted for at løse manglen på praktiserende læger, er nyuddannede, uerfarne og at de fleste af dem har planer om at tage helt andre speciallægeuddannelser end almen medicin.

»Det er klart, at kompetencerne skal være i orden. Man kunne evt. arbejde med en form for bagvagtordning, der sikrer, at de unge læger kan rådføre sig med ældre, erfarne læger eller sikre, at de sidder sammen med de mere erfarne læger. Vi bliver nødt til at finde løsninger og lytte til lægerne, for det går ud over patienterne, at vi lige nu har så stor mangel på læger,« siger Anette Wandel.