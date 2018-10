Regeringen trodsede anbefalinger og skrottede kontant tilskud til elbiler

Regeringens klimaudspil er renset for det middel, der kan opfylde målet om at få over en million grønne biler på vejene i 2030.

I maj lød den klokkeklare anbefaling fra regeringens egne embedsmænd, at »betydelige tilskud er det eneste instrument, der i væsentligt omfang vil kunne øge salget af særligt de små elbiler«. F.eks. blev det overvejet at give et kontant, skattefrit tilskud på 50.000 kr. pr. elbil i en midlertidig periode, viser interne regeringsnotater.

Problemet er, at elbiler i dag ikke kan konkurrere på prisen med en lignende benzinbil. En eldrevet Golf koster f.eks. 75.000 kr. mere end en benzindrevet Golf.

Regeringen fravalgte et kontant tilskud, der kunne mindske prisforskellen. I stedet foreslås det at fastholde den lave registreringsafgift for elbiler i 2019. Men den løsning vurderes »ikke at øge salget væsentligt«, skriver embedsværket og tilføjer, at det alene vil fremme salget af elbiler i luksusklassen. Regeringen vil derudover forhøje bundfradraget, så elbiler op til 400.000 kr. er helt afgiftsfrie i 2019 og 2020. Embedsmændene noterede ellers i maj, at et tilskud var »mere hensigtsmæssigt«.

Klimarådet, der rådgiver regeringen, anbefaler også et direkte tilskud på minimum 50.000 kr. pr. elbil.



Løkke har lagt en grøn rute, men den kører uden om eksperterne I sin klimaplan trodser regeringen klare anbefalinger fra både embedsmænd og uafhængige klimaeksperter til, hvordan der kan komme 1 mio. grønne biler på vejene i 2030.

»Regeringens plan giver ikke det skub til elbilerne på kort sigt, som vi har efterlyst. Men det vil dæmpe de negative effekter, der var sket, hvis man intet havde gjort,« siger Niels Buus Kristensen, transportøkonom og medlem af Klimarådet, og henviser til, at afgiften på elbiler var aftalt til at skulle stige fra 20 til 40 pct. af den normale registreringsafgift ved årsskiftet.

Bilisternes organisation, FDM, tvivler på effekten af regeringens plan.

Analyse: Der er to læsninger af det grønne, men ingen af dem er kønne Analyse: Regeringen risikerer at gøre sig skyldig i det, den anklager sine modstandere for at være. Det kan blive farligt.

»Udspillet kommer ikke til at sætte gang i salget af elbiler,« siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) erkender, at tiltagene »måske ikke får så stor betydning« lige nu, men påpeger, at der er bedre elbiler på vej, og at de vil få fuld glæde af det højere fradrag.



»Der er en masse nye elbiler på vej ind på markedet, og de vil blive solgt for under 400.000 kr.,« siger han.