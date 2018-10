Miljøorganisation om nye miljøzoner: »Det er uambitiøst, useriøst og skuffende«

»Regeringen vil sikre ren luft i Danmarks største byer.«

Sådan lyder overskriften i en pressemeddelelse fra miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som mandag afslørede regeringens forslag til skærpede miljøzoner.

Miljøudspil Står det til regeringen, skal København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg have mulighed for at stramme de nuværende miljøkrav. Dieseldrevne busser, lastbiler og varebiler skal frem mod 2025 leve op til den nyeste standard for udledning, Euro 6. Den 1. juli 2020 skal lastbiler og busser således leve op til Euro 5 for at kunne køre i miljøzoner. Fra den 1. juli 2022 stilles der krav om Euro 6, som blev obligatorisk for alle nye lastbiler og busser i 2014. Dieseldrevne varebiler skal fra den 1. juli 2020 opfylde krav til Euro 4 for at kunne køre i miljøzoner. Fra den 1. juli 2022 hedder det Euro 5, og først fra 2025 Euro 6.

I udspillet får København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg mulighed for at stramme de nuværende miljøkrav, hvilket ifølge regeringen vil give en reduktion af diesel-sodpartikler på ca. 25 pct.

Men spørger man miljøorganisationen Det Økologiske Råd, er udspillet »alt for uambitiøst«, fordi udledningskravene kun gælder varebiler, busser og lastbiler.

»Sandheden er, at man undlader at gøre noget ved det helt store problem, nemlig forurening fra personbiler, der kører på diesel,« konstaterer Jeppe Juul fra Det Økologiske Råd, som kalder forslaget »skuffende«, »dumpet« og »useriøst«.

Han påpeger, at de fleste personbiler forurener mere end tunge køretøjer, da de i mange tilfælde ikke har nogen partikelfiltre. Samtidig bliver de tunge køretøjer oftere udskiftet, og flere af dem lever således op til den nyeste standard.

Langt fra London

Regeringen lægger op til en trinvis stramning af kravene, så alle de tunge køretøjer opfylder kravene til den nyeste udledningsstandard Euro 6 i 2025. For lastbiler og busser gælder det dog allerede fra 2022.



Seniorforsker ved DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet Steen Solvang Jensen var med til at udarbejde det notat, som danner baggrund for udspillet. Her regnede man på flere forskellige modeller.

»Vi så også på at inddrage dieselpersonbiler. Og det er klart, at jo skrappere krav man stiller, og jo tidligere man gør det, jo større effekt får det,« siger han.

Seniorforskeren peger på, at regeringens udspil ligger et stykke fra den ”ultra low emission zone”, som træder i kraft i London den 8. april 2019.



»Her kræver man Euro 6 for alle dieselkøretøjer, både personbiler, varebiler, lastbiler og busser. Så i det lys får man selvfølgelig en langt større effekt,« siger Steen Solvang Jensen, som dog ikke vil kalde det danske forslag for uambitiøst, da det vil få en positiv effekt på luftforureningen.

»Man kunne i princippet have sagt, at kravet fra midt i 2020 skal være Euro 6. Det er jo et valg, hvor hurtigt det skal gå,« lyder det.