Hospital har opdaget fejl i skanninger - nu bliver hundredevis af patienter indkaldt igen

Odense Universitetshospital, OUH, har flere gange udført for ringe ultralydsskanninger, har hospitalet konstateret.

Derfor har man valgt at indkalde 344 patienter til en ny skanning, oplyser hospitalsledelsen.

»Det er slet ikke acceptabelt, og jeg undskylder virkelig over for vores patienter. Vi erkender fuldt ud, at det ikke er godt nok for dem og deres pårørende,« siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen i en pressemeddelelse.

Der er tale om skanninger for forsnævring af halspulsåren, der er foretaget på Neurologisk Afdeling.

Hospitalet har konstateret, at kvaliteten har været for dårlig i mindst tre tilfælde. For en sikkerheds skyd har man derfor genindkaldt 344 patienter til nye skanninger. De 344 patienter har fået skannet halskarrene i løbet af de seneste tre måneder.

»Det gør vi, fordi det er i de første tre måneder, at der med en operation er mulighed for at forebygge en ny blodprop ved at fjerne de ustabile aflejringer i blodårene. Efter de første tre måneder har aflejringerne i blodårene stabiliseret sig,« siger ledende overlæge for Neurologisk Afdeling, Helle Hvilsted Nielsen.

De berørte patienter får brev med information om en ny skanning i løbet af de næste par dage.

Hospitalet kan samtidig ikke afvise, at der skulle være andre patienter, som heller ikke har fået den korrekte behandling på grund af fejlen. Hospitalet prioriterer dog først og fremmest at genindkalde de senest skannede patienter.

Neurologisk Afdelings undersøgelse af årsagen til og konsekvenserne af den manglende kvalitet er endnu ikke afsluttet, men »den kan muligvis kædes sammen med et svigt i oplæringen og supervisionen«, lyder det fra hospitalet.

»Vi er frygteligt kede af, at det her er sket, og vi tager det meget alvorligt,« siger Mathilde Schmidt-Petersen.

Formålet med en ultralydsskanning af halskarrene er at undersøge, om der er en åreforkalkning, som snævrer halsens kar ind og dermed øger risikoen for blodpropper i hjernen.

Har man fået forestaget en skanning af sin halspulsåre på OUH og har spørgsmål til behandlingen, kan man ringe til Neurologisk Afdeling, oplyser hospitalet.