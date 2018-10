Borger købte arkivskab med patientjournaler: »Der er både nulevende og afdøde mellem papirerne«

En kvinde fik sig noget af en overraskelse, da hun fornylig købte et arkivskab fra Give Sygehus gennem en auktion.

Det kan lokalavisen Give Avis berette.

»Vi købte et stort arkivskab af jern til min datter. Hun ville bruge det til barskab. Da vi afhentede det på sygehuset, studsede jeg godt nok over, at det var meget tungt. Jeg sagde til min datter, at der garanteret lå patientjournaler i skabet. Der var dog ingen nøgle med i købet, så vi måtte vente til vi kom hjem med at finde ud af, hvorfor det var så tungt,« fortæller kvinden - der ikke ønsker sit navn frem - til Give Avis.

Jyllands-Posten kunne onsdag morgen fortælle, at en auktion over effekter fra det nu lukkede Give Sygehus er endt i en skandale.



Sygehuset lukkede 1. januar i år som en del af en spareøvelse i Region Syddanmark, og fornylig er der blevet holdt auktion over de tilbageværende møbler mv.

Jyllands-Posten har talt med en borger, som har købt et arkivskab, hvori der var en række patientjournaler. Vedkommende ønsker dog ikke at stå frem.

Og Give Avis er blevet kontaktet af en anden borger, som fortæller sin historie til avisen. Da den pågældende borger var kommet hjem med det købte arkivskab, blev låset lirket op. Og inde i skabet lå 400-500 patientjournaler fra årene 1994-1995.

Artiklen i Give Avis, hvor borgeren står frem:



»Det var helt vildt. Jeg blev både vred og forarget. Man har da tillid til, at det offentlige sørger for, at personfølsomme oplysninger af denne her slags ikke kan falde i andre mennesker hænder. Ikke mindst i en tid, hvor vi med den den nye persondataforordning skal være vildt opmærksomme med den her slags. Det er simpelthen rystende, at man kan omgås så mange patientjournaler med så stor lemfældighed,« siger borgeren til Give Avis.



»Nu er det ikke fordi, vi har læst samtlige journaler igennem, men vi fandt da min mands journal, en nabos og det er med personnumre og masser af personfølsomme oplysninger. Der er både nulevende og afdøde mellem papirerne, så når det her bliver offentliggjort rundt omkring, håber jeg godt nok, der er nogen, der sidder og får røde ører,« lyder det fra borgeren.