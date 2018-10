34-årig valgt som ny formand for ulvekritisk forening: »Jeg er vant til trusler og tilsvining«

Tilbage i maj trak Kim Paulsen sig som formand for foreningen Ulvefritdanmark.dk, tidligere Ulvefrit Danmark, efter blot 14 dage på posten. Det var blandt andet trusler og et »enormt arbejdspres«, der fik ham til at trække sig, har han efterfølgende forklaret.

De seneste fem måneder har foreningen således været uden formand, men nu er det slut. På en generalforsamling blev det søndag besluttet, at den 34-årige Steffen Troldtoft er ny formand for foreningen, der med over 1.100 medlemmer er landets største sammenslutning af ulvemodstandere.

Ulvesagen kort 16. april 2018 blev en ulv skudt i Ulfborg i Vestjylland.

Senere samme dag blev en 66-årig mand sigtet i sagen.

29. april begyndte en video af nedskydningen at florere på internettet.

28. august kom tiltaleskriftet mod den 66-årige.

28. september faldt der dom i Herning byret, hvor den 66-årige fik 40 dages betinget fængsel.

Herefter har begge sagens parter 14 dage til at vurdere, om man vil anke afgørelsen.

Steffen Troldtoft er i forvejen en velkendt og fremtrædende skikkelse i ulvedebatten herhjemme. Samtidig er han et nært familiemedlem til den 66-årige mand, som sidste uge blev kendt skyldig i at have skudt og dræbt en fredet hunulv i Vestjylland.

Ifølge Steffen Troldtoft var det »et solidt flertal« blandt de omkring 70 fremmødte, som pegede på ham som ny formand. Men det var ikke helt uden betænkeligheder, at den 34-årige vestjyde valgte at påtage sig formandsposten, som har været svær at få besat.

»Der er udsigt til, at man får en hel masse trusler og andet skidt, når man sidder som formand i foreningen. Men jeg har allerede været igennem det og ved, hvad man kan forvente. Jeg er vant til trusler og tilsvining,« forklarer han og henviser blandt andet til sagen om det omdiskuterede ulvedrab, der fandt sted i midten af april.

I løbet af det seneste halve år har Steffen Troldtoft ifølge ham selv løbende modtaget trusler. Og i den seneste uge - efter dommen i ulvesagen og valget af ham som formand - er truslerne dagligt tikket ind blandt andet via Facebook, oplyser han.

»Jeg melder dem alle til politiet, og det har jeg også tænkt mig at gøre fremadrettet. Lige nu har jeg skrabet et par stykker sammen, som jeg skal bruge den kommende weekend på at sende af sted,« siger Steffen Troldtoft, der trods udsigt til flere hårde ord, trusler og tilsvining ikke tror, han kommer til at opgive formandsposten i den nærmeste fremtid.

Valget af Steffen Troldtoft som ny formand for Ulvefritdanmark.dk har dog skabt splittelse i foreningen. Således har Lis Rytter, som var en af initiativtagerne til foreningen, valgt at trække sig i protest.

»Vi kan ikke stå og sige, at vi er imod selvtægt og så samtidig have en formand, der bliver sat i forbindelse med nedskydning af en ulv,« forklarer Lis Rytter over for TV2 Østjylland.

Steffen Troldtoft mener imidlertid ikke, at hans virke som formand og hans relation til ulveretssagen kommer til at karambolere.

»Jeg som formand og foreningen i sig selv blander sig ikke i retssagen på nogen måde,« siger han og afviser samtidig, at der er begået selvtægt i den konkrete sag.

Som nyudnævnt formand vil Steffen Troldtoft sammen med bestyrelsen i den kommende tid fokusere på at arbejde videre med de vedtægter, som blev besluttet på søndagens generalforsamling.

»Vi skal i gang med at indsamle information og viden. Vi er nødt til at presse på, for at der sker noget politisk. Og den nemmeste måde er, hvis man har noget information i baghånden,« siger han og tilføjer:

»Vi vil blandt andet lave en vejledning til, hvordan man præcis klager over ulve. Som det er i dag, klager de fleste jyder over ulven til naboen i stedet for at gøre det til myndighederne i København.«