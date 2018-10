Ballade i ulveforening: Bestyrelsesmedlem har trukket sig i protest

En relation mellem den nyvalgte formand for foreningen Ulvefrit Danmark, Steffen Troldtoft, og manden, der i sidste uge blev dømt for at have skudt en ulv i Vestjylland, har ført til, at en af initiativtagerne til foreningen, bestyrelsesmedlem Lis Rytter, trækker sig.

Det skriver TV2 Østjylland.

Steffen Troldtoft har aldrig været sigtet i sagen om ulven, der blev skudt ved Ulfborg, og hvor nedskydningen blev optaget på video.

I sidste uge blev en 66-årig mand ved Retten i Herning idømt 40 dages betinget fængsel for nedskydningen af hunulven.

Lis Rytter har trukket sig fra Ulvefrit Danmark i protest mod den nyvalgte formand. Foto: Anita Graversen

Manden erkendte i retten, at han fra sin Toyota Landcruiser skød tre skud mod et ulvelignende dyr den 16. april 2018.

»Vi kan ikke stå og sige, at vi er imod selvtægt og så samtidig have en formand, der bliver sat i forbindelse med nedskydning af en ulv«, siger Lis Rytter til TV2 Østjylland.

Steffen Troldtoft mener dog, der ligger andre ting til grund for, at Lis Rytter har trukket sig.

»Min opfattelse er, at det er på grund af uoverensstemmelser, om hvordan man skal drive organisationen,« siger han, der afviser at kende til selvtægt.

Det samme har et andet bestyrelsesmedlem i foreningen sagt til Jyllands-Posten i forbindelse med retssagen om ulvedrabet.

Karl Nielsen udtalte, at foreningen ikke havde sympati med lovovertrædere.

»Hvis vi sympatiserer med lovovertrædelser, har vi ikke længere en forening,« sagde han.

Samtidig forventede han dog, at vi i fremtiden ville se flere tilfælde som nedskydningen ved Ulfborg, og han drog en parallel til skyderierne i forbindelse med bandekonflikten i København.

»I København er der mange, som er nervøse og bange for at gå ud, fordi der er skyderier. Det latterliggør vi jo ikke - vi kunne aldrig komme i tanke om at latterliggøre, at man er nervøs for at gå ud, når det bliver mørkt. Men vi føler, at der bliver gjort grin med, at vi åbenbart ikke må være nervøse for at gå ud i skoven, når det er mørkt. Og mange af os bor lige op af skoven,« sagde han.