I mange år har thalidomidofre kæmpet for godtgørelse fra staten.



I november sidste år blev partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet enige om at afsætte en pulje på i alt 1,5 mio. kr. til patienter, der har lidt skade som følge af brug af lægemidlet thalidomid.

Nu er der blevet åbnet op for muligheden for at søge om godtgørelse, oplyser Sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse.

»Der er tale om en dybt ulykkelig sag, hvor både berørte patienter og deres familier gennem hele deres liv har været påvirket af de alvorlige konsekvenser af skaderne. Jeg håber, at godtgørelsen kan bruges til at lette hverdagen for de berørte,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Thalidomid-skandalen: »Mit handicap er et resultat af den danske stats fortielse« Anette Jørgensen har levet med et svært handicap, fordi hendes mor tog præparatet thalidomid under graviditeten. Staten vidste godt, at der var problemer. Men regeringen afviser at sige undskyld.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er omkring fem personer i Danmark, der har lidt skade af Thalidomid. Ansøgninger skal indgives til Styrelsen for Patientklager senest den 7. januar 2019.

Regeringen har tidligere afvist erstatning til de thalidomid-ramte med den begrundelse, at sagerne var forældede. De nulevende ofre krævede tidligere tre millioner hver i kompensation.

Fakta: Thalidomid skabte misdannelser hos 10.000 børn

Lægemidlet thalidomid kom på markedet i slutningen af 1950’erne. Midlet skulle hjælpe mod søvnbesvær og morgenkvalme – især tiltænkt gravide.

I februar 1962 udgik der en advarsel fra Københavns Universitets farmakologiske institut om, at thalidomid var under stærk mistanke for at være årsagen til misdannelser på nyfødte børn. Øverst i advarslen frabad man sig omtale i dagspressen af frygt for, at det kunne skabe panik i befolkningen.

Man tilbagekaldte heller ikke medicinen, selv om præparater med thalidomid var receptpligtige i Danmark. Da de var receptpligtige vidste man hvem der lå inde med den potentielt farlige medicin, men alligevel tilbagekaldte sundhedsmyndighederne ikke medicinen.

To måneder forinden havde Astra, der solgte lægemidlet i Danmark, trukket præparatet tilbage fra det danske marked.

Først i august 1962 afslørede TV Avisen sammenhængen mellem thalidomid og misdannede børn.