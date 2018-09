Sådan måles jordskælvenes styrke

Det jordskælv, som søndag formiddag skabte rystelser i Midt- og Vestjylland, blev af Det Geologiske Datacenter Geus målt til 3,4 på den såkaldte Richterskala.

Skalaen er opfundet af den amerikanske seismolog Charles F. Richter i 1935 og bruges til at måle styrken af et jordskælv. Skalaen bliver brugt verden over til at beskrive, hvor kraftigt et jordskælv er i forhold til andre jordskælv. For hvert trin på skalaen bliver jordskælvets styrke 10 gange kraftigere.

Det er ikke usædvanligt, at der er mindre jordskælv her i Danmark, men de er typisk så små (styrke 1-2 på Richterskalaen), at de ikke kan mærkes eller kun mærkes ganske let. Siden 1930 er der registreret mere end 2600 jordskælv.

Her kan man se, hvordan Richterskalaen er inddelt.

Styrke 1-2: Svage skælv uden materielle skader. Det mærkes sjældent af mennesker.

Styrke 3: Stadigvæk svage skælv, men med en energi svarende til et lynnedslag.

Styrke 4: Kan mærkes af næsten alle i området og der er mulighed for ødelæggelse f.eks. løst puds falder ned.

Styrke 5: Vibrationerne kan mærkes - skorstene og svage bygninger tager skade.

Styrke 6: Rystelserne kan skabe store ødelæggelser, hvor almindelige bygninger tager betydelig skade.

Styrke 7: Kraftige skælv med omfattende skader. Solide og stærke konstruktioner tager betydelig skade.

Styrke 8: Jordskælvssikrede konstruktioner tager betydelig skade. Energien er tilsvarende en stor atomsprængning.

Styrke 9: Voldsomme, omfattende og altødelæggende rystelser.