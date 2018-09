Det er muligt, at uddannelse, indtægt og andre socioøkonomiske faktorer på landet har svært ved at følge med niveauet i byerne. Men når det angår den oplevede livskvalitet, er det bylivet, som hænger efter. Det viser data, Gallup har indsamlet for Realdania via interviews med 7.090 danskere i alderen 25 år og op.

I landdistrikterne oplever 82 pct. en høj tilfredshed med tilværelsen. I hovedstaden gælder det 74,7 pct. Nu skal en gruppe af forskere - med 4,8 mio. støttekroner fra Realdania i ryggen - undersøge, hvad livskvalitet er uden for byerne.

Vi kan bruge svarene til at nuancere diskussionen om landdistrikter og udkantsområder, der ofte bliver talt ned. Måske kan byerne ligefrem lære noget. Pia Heike Johansen, lektor på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet Vi kan bruge svarene til at nuancere diskussionen om landdistrikter og udkantsområder, der ofte bliver talt ned. Måske kan byerne ligefrem lære noget.

Pia Heike Johansen, lektor på Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, forklarer, at forskergruppen er sammensat ud fra fire forskellige tilgange: Fra granskning af registerdata til feltstudier af, hvordan livskvalitet kobler sig til f.eks. fællesskab, naboskab, infrastruktur, skoler og afstanden til en by.

»Er det fordi man er tættere på naturen, har bedre naboer, aktivt er søgt væk fra byens projektstress? Det prøver vi at undersøge. Vi kan bruge svarene til at nuancere diskussionen om landdistrikter og udkantsområder, der ofte bliver talt ned. Måske kan byerne ligefrem lære noget,« siger Pia Heike Johansen.

»Noget at komme efter«

For Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune og formand for kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden, kommer forskellen på land og by ikke som en stor overraskelse.

»Jeg tror, at det handler om nærhed. Man har nogle tætte fællesskaber og er tæt på naturen på landet. Der er formentlig også en mere rolig hverdag, end man oplever i byerne med trængsel til og fra job, socialt belastede områder osv.,« siger han men påpeger, at beboere i hovedstadsområdet i Danmark »er langt bedre stillet, end man er i andre lande«, og at byerne har »rigtig meget at byde på«.

»Men man kan lære noget om det at være tæt på hinanden og udbygge de nære fællesskaber. Der tror jeg, at der er noget at komme efter.«

FAKTA: Livskvalitet på landet og i byen

Gallup har for Realdania interviewet 7.090 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 25 år og opefter om deres livskvalitet.

Andelen, der angiver en høj livskvalitet, fordeler sig således:

Hele Danmark: 76,8 pct.

Landdistrikter: 82 pct.

Hovedstaden: 74,7 pct.

Det regnes som høj livskvalitet, når interviewpersonerne angiver deres livskvalitet som 7 eller højere på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er mest tilfreds. Undersøgelsen er gennemført i 2018.

Kilde: Realdania