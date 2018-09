Ministerium får kritik i sag om nordkoreanske arbejdere

Forsvarsministeriet har ikke gjort nok for at sikre sig mod brud på menneskerettigheder og arbejdstageres rettigheder under byggeriet af inspektionsskibet Lauge Koch.

Det konkluderer den såkaldte Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) i en ny udtalelse, skriver Information.

MKI er en uafhængig institution, der holder øje med, om virksomheder og myndigheder overholder den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder.

Information og DR rapporterede sidste efterår, at nordkoreanske tvangsarbejdere med stor sandsynlighed er blevet brugt under byggeriet af skroget, som fandt sted i Polen.

MKI har ikke undersøgt, hvorvidt nordkoreanerne rent faktisk har arbejdet på det danske skib, men kritiserer ministeriet for ikke at have gjort nok for at forhindre krænkelser af arbejdstageres rettigheder.

MKI konkluderer, at "Forsvarsministeriet ikke har udført due diligence (nødvendig omhu, red.) i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder i forbindelse med indkøbet af inspektionsfartøjet Lauge Koch".

MKI kritiserer også Forsvarsministeriet for ikke at have gjort nok for at vurdere risikoen for, at menneskerettigheder og arbejdstageres rettigheder kunne blive krænket under byggeriet. For eksempel ved at besøge byggeriet med det formål.

Forsvarsministeriet skriver til Information, at "Forsvarsministeriet tager MKI's udtalelse til efterretning", og at dets materiel- og indkøbsstyrelse nu har sat gang i et arbejde "med at styrke fokus på virksomheders samfundsansvar" i forbindelse med kommende indkøb.

SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, kalder forløbet en "meget, meget dårlig sag for Forsvarsministeriet".

- Selvfølgelig har ministeriet et ansvar for, at der ikke bliver brugt nordkoreanske tvangsarbejdere på deres skib, siger han til Information.