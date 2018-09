Antallet af folk, der henvender sig til Giftlinjen med en lattergasforgiftning, er i voldsom stigning.

Ifølge TV 2 Lorry slår Giftlinjen på Bispebjerg Hospital alarm efter at have modtaget 31 henvendelser fra unge, som oplever symptomer på forgiftning, i år. I hele 2017 var der 18 henvendelser, og i årene forinden var der næsten ingen.

»Desværre har vi fået indlagt unge, som ved brug af lattergas, muligvis har udviklet kroniske nerveskader, hvilket medfører lammelse, føleforstyrrelser og balanceproblemer,« siger overlæge Søren Bøgevig fra Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Søren Bøgevig har tidligere over for Jyllands-Posten forklaret, at der er både kort- og langsigtede problemer med lattergasmisbrug, og at det især er farligt i forbindelse med alkohol eller andre rusmidler.

»Risikoen for at der opstår rigtig uheldige episoder stiger, når man blander rusmidler, særligt når de har samme type virkning. Det er der, man nemmere holder op med at trække vejret, falder om og besvimer, og man ikke kan tage vare på sig selv eller holde styr på sin vejrtrækning. Men langt de fleste slipper godt fra det. Det er ikke dødeligt hver gang, men der er en risiko.«

Ifølge misbrugseksperterne er det et problem, at mange unge ikke er klar over, hvor farligt lattergas er. Mange forbinder nemlig gassen med tandlægebesøg eller fødsler.

Når lattergas bruges professionelt, indeholder gassen 50 pct. ilt. Når de unge køber gassen i små beholdere i butikkerne eller på nettet, så er der ingen ilt i. Og det er derfor, at man kan blive kvalt.

Det er ikke ulovligt at købe de små kapsler med lattergas, og der er heller ingen regler for, hvor gammel man skal være for at købe det. I flere år har det været kendt, at der bliver indtaget lattergas på festivaler - det har personalet kunnet konstatere ved oprydningen efter bl.a. Distortion og Roskilde Festival - men noget kunne ifølge Giftlinjen tyde på, at problemet er eskaleret.

Sikkerhedsstyrelsen har på grund af problemerne med lattergas som rusmiddel givet påbud mod salg af lattergaspatroner til ni internetforhandlere. Påbuddet begrundes med, at »patronerne bliver solgt med det formål, at kunderne kan opnå en rus«.