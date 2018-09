Efterspørgsel på medicinsk cannabis overstiger forventningerne

Smertepatienter kaldte på en måde at skære ned på deres medicin og lindre deres smerte. Den omdiskuterede medicinske cannabis blev en mulighed, da en forsøgsordning trådte i kraft ved årsskiftet.

Det har vist sig at være en stor succes.



Sundheds- og Ældreministeriet havde forventet, at 500 patienter ville benytte sig af ordningen i løbet af hele 2018. Allerede nu har 186 praktiserende læger ordineret medicinsk cannabis til 628 forskellige patienter, viser tal fra Det Fælles Medicinkort (FMK).

Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis den godkendte medicin ikke har været tilstrækkelig eller haft en gavnlig virkning hos patienterne.

Smertepatient: Cannabis fik mig væk fra 34 piller dagligt

At efterspørgslen overstiger forventningerne mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby er et godt resultat.

”Det er mennesker, hvor sygdom og smerter ofte har fyldt for meget og livet for lidt. Det er positivt, hvis vi med forsøgsordningen kan hjælpe, hvor den konventionelle behandling ikke har været tilstrækkelig,” siger hun til Altinget.

Forsøgsordningen er rettet mod sclerosepatienter, rygmarvsskadede, patienter med visse typer kroniske smerter og kemoterapipatienter, der lider under kvalme og opkastning. Det er dog også muligt for læger at udskrive medicinen til patienter med andre lidelser.

Scleroseforeningen er også begejstret over de nye tal og ordningen, som de oplever kommer lidende patienter til hjælp:

”Vi hører stadig om mange, der går forgæves til deres læge, så det er godt at høre, at det går den rigtige vej med forsøgsordningen,” siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen, til Altinget.

Hvis det stod til Lægeforeningen skulle ordningen dog aldrig være blevet skudt i gang. De har været skeptiske og advaret mod ordningen fra start. De holder ved det standpunkt til trods for den varme velkomst.

”Det er uforståeligt, at et politisk flertal vil tage ansvar for en forsøgsordning, som dels åbner for en alt for bred brug af et euforiserende og afhængighedsskabende stof, dels ikke giver ny og velunderbygget viden om stoffets effekt,” siger formand for Lægeforeningen Andreas Rudkjøbing til Altinget.

Sundhedsformand til læger: Kom ind i cannabiskampen

Både Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, har frarådet praktiserende læger at udskrive medicinsk cannabis. Flere praktiserende læger har fulgt det råd.

DSAM’s holdning er baseret på, at der ikke er tilstrækkelig forskning på området til at tage ansvar for mulige bivirkninger, og om det overhovedet har en virkning.

»De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin,« udtaler Anders Beich, Formand for DSAM, i en pressemeddelelse i forbindelse med, at loven trådte i kraft den første januar 2018.

Ellen Trane Nørby roser de 186 læger, der har trodset lægernes skepsis og forbehold og alligevel har udskrevet medicinsk cannabis.