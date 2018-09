Medie: Notat om Anna Mee Allerslevs byggesag rejser mistanke om bestikkelse

Den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) fik 77.500 kr. i prisnedslag af Øens Murerfirma ved renovering af sin lejlighed.

Men ifølge revisionsfirmaet KPMG, der er hyret til at kulegrave byggesagen, har Allerslev ikke dokumenteret, hvorfor hun skulle have reduceret regningen. Det fremgår af et notat fra KPMG, som B.T. har fået aktindsigt i.

Og dét rejser mistanke om bestikkelse af den tidligere beskæftigelsesborgmester i København, mener Bente Hagelund, der er rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret.

»Når det ikke kan dokumenteres, at der er et fagligt grundlag for nedslaget i prisen, tyder det på, at der er tale om en gave. En gave af størrelsesordenen 77.500 kr. er langt over bagatelgrænsen, og man kan få den mistanke, at der er tale om bestikkelse, hvilket er strafbart,« forklarer hun over for B.T.

Allerslev skulle ifølge mediet have forklaret, at nedslaget på 77.500 kr. skyldes 41 dages forsinkelse af byggeriet i såkaldt dagbod svarende til 58.000 kr., samt at hun skulle kompenseres for, at Øens Murerfirma målte forkert op i forbindelse med etablering af et gæstetoilet, hvilket gav et nedslag på 19.500 kr.

»Det er ren pølsesnak, at forsinkelsen ikke er dokumenteret. Den er dokumenteret til punkt og prikke.« Bjarke Vejby, advokat for Anna Mee Allerslev

Men den forklaring godtager man ikke hos KPMG, da ingen af disse poster ifølge revisionsfirmaet er dokumenteret ordentligt.

Allerslevs advokat, Bjarke Vejby, mener imidlertid ikke, at der er noget at komme efter.

»Det er ren pølsesnak, at forsinkelsen ikke er dokumenteret. Den er dokumenteret til punkt og prikke,« skriver han således i et skriftligt svar til B.T.

Tilbage i oktober 2016 bad den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen om at hjælpe Øens Murerfirma med at få en byggetilladelse til et millionprojekt i hus.

Siden har hun selv gjort brug af firmaet i privat regi. Oprindeligt oplyste Allerslev, at Øens Murerfirma, der var tæt samarbejdspartner med hendes tidligere forvaltning og angiveligt en privat ven, blot lavede »murerarbejde i hendes badeværelse«.

Siden viste en undersøgelse fra kommunen dog, at hun fik udført arbejde for 468.976 kr. af firmaet i sin herskabslejlighed i København.

Efter længere tid med kritik fra flere kanter stoppede Allerslev som borgmester den 25. oktober 2017 og oplyste samtidig, at hun trak sig fra politik. Det skete efter, at hun bl.a. havde brugt Københavns Rådhus til sin private bryllupsceremoni uden at betale for det.

Siden kom sagen med Øens Murerfirma frem i lyset. Den sag er flere gange blevet undersøgt af bl.a. Københavns Kommune og Ombudsmanden. Rapporten fra KPMG er således den tredje af slagsen.