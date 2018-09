Den største er 10 meter høj: Nyt kort viser, hvor du finder Danmarks 90 kæmpesten

Sagnet fortæller, at det var en troldkvinde fra Nordlangeland, der havde set sig gal på Svindinge Kirke. Med sit strømpebånd som slangebøsse forfejlede hun imidlertid sit skud med stenen, så den landede i Hesselager på Fyn.

Og her ligger den den dag i dag. Damestenen, også kaldet Dammestenen eller Hesselagerstenen.

Den blev skabt for cirka 1,5 milliarder år siden, hvor den størknede i et magmakammer langt nede under en bjergkæde i Sydsverige. Under den seneste istid blev den ført hertil som en såkaldt vandreblok.

Med sine 10 meter i højden, 46 meter i omkredsen og vægt på 1.000 ton er der ikke noget at sige til, at den slumrende fortidskæmpe har indtaget titlen som Danmarks største sten.

Rundt om i Danmark ligger omkring 90 kæmpesten, som alle er kendetegnet ved, at de måler fire meter på deres længste led.

De vidner om en tid, hvor indlandsisen beherskede og formede landskabet. Ofte hører der fascinerende sagn og myter til de enkelte sten.

Fyn har det meste inden for få kilometer: Lillebitte kæmpeoplevelse og Danmarks største sten Margueritruten snor sig gennem Fyns grønne landskaber, fra H.C. Andersens Odense til Carl Nielsens barndomshjem, forbi jættekvindens gigantisk sten, og fra de gamle slotte Egeskov og Broholm til havnebyerne Kerteminde og Nyborg.

Derfor har man hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) valgt at kreeere et kort, der viser, hvor de mange kæmpesten ligger samt geologiske beskrivelser, billeder og sagn og myter om dem.

»Vi vil gerne samle den geologiske viden om de store sten her i Danmark sammen med de mange sjove og farverige sagn og myter om dem på én hjemmeside,« forklarer geolog Henrik Jønsson Granat på Geus' hjemmeside og forsætter:

»Vi har alle sammen et forhold til sten. Vi har kastet med dem, da vi var små, og vi har flyttet rundt med dem i haven, da vi blev ældre, og nogen af os skal begraves under en sten, når vi dør.«

Hos Geus har man udvalgt i alt 101 kæmpesten. 11 af dem er under mindstemålet, men udmærker sig ved at have en interessant historie.

De mange sten er blevet plottet ind på et kort, som kan ses nedenfor. Derudover har man udformet beskrivelser af 41 af kæmpestenene.

Projektet med kortlægning og formidling af Danmarks kæmpesten er endnu under udvikling og er finansieret af 15. Juni Fonden og Geocenter Danmark.