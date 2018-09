Behandlingssted kimes ned af frustrerede forældre efter medvirken i tv-udsendelser

Hos Ungehuset i Arden, der blandt andet behandler unge med hashmisbrug, er telefonen i disse dage rødglødende.

Det fortæller Allan Pedersen, der er leder af behandlingsstedet, som drives af Blå Kors.

Årsagen til den pludselige stigning i telefonhenvendelser skyldes, at Ungehuset for nylig har medvirket i flere dokumentarudsendelser om hash på DR1.

»Der er rigtig mange forældre, der ringer til os, fordi deres søn eller datter har et ekstremt misbrug. Det er typisk unge mennesker, der sidder derhjemme eller i deres lejlighed og ikke rigtig kommer nogen vegne. De lover og lover, at de nok skal begynde at læse eller søge arbejde, men der sker ikke noget, og forældrene ved ikke, hvad de skal stille op,« udtaler Allan Pedersen via en pressemeddelelse.

Fælles for de mange opkald er ifølge lederen, at mange forældre ikke ved, hvordan de skal håndtere deres børns eventuelle misbrug.

Det er utroligt vigtigt, at man som forældre ikke står uden for cirklen og peger ind på den unge, man skal være der sammen med den unge. Henrik Rindom, misbrugsekspert

»Forældrene er dybt frustrerede, fordi de ikke aner, hvad de skal gøre. Mange vil gerne have deres barn direkte ind hos os, men der må vi desværre skuffe dem og sige, at de er nødt til at gå via deres kommune og det lokale rusmiddelcenter.«

Allan Pedersen påpeger, at det er svært at give forældre konkrete råd over telefonen, da han ikke kender den konkrete situation samt hvilke ressourcer, forældrene såvel som barnet har.

»Det er vigtigt, at man er lidt hård nogen gange og fx lader være med at give dem (de unge, red.) penge til mad, som aldrig bliver brugt på mad, men i stedet for kommer med maden. Og så skal de se, om de kan få de unge ud af den hverdag og det miljø, som holder dem fast i misbruget,« udtaler Allan Pedersen.

Ifølge psykiater og overlæge Henrik Rindom, der er en af Danmarks førende misbrugseksperter, findes der ikke nogen nem guide til forældre, der vil hjælpe deres børn ud af et hashmisbrug. De gør dog klogt i at øve sig i at lytte, mener han.

»Hvis årsagen til det store forbrug af hash skyldes søvnproblemer, tankemylder, mobning, usikkerhed på sig selv eller andet, så hjælper løftede pegefingre og gode råd ikke. I stedet skal man lytte til de unge og sætte sig ind i, hvad årsagen er til det store hashforbrug,« forklarer Henrik Rindom og fortsætter:

»Derudover skal man hjælpe den unge til selv at erkende problemet. Jeg vil personligt anbefale, at man benytter sig af forandringscirklen. Det er utroligt vigtigt, at man som forældre ikke står uden for cirklen og peger ind på den unge, man skal være der sammen med den unge.«

Ifølge Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet er der omkring 17.000 unge under 25 år i Danmark, som har et misbrug af hash.