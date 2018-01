Udsatte skal hjælpe udsatte med at komme videre i livet

Socialt udsatte skal hjælpe hinanden videre i livet.

Over de næste to år skal mennesker, der selv har været misbrugere, voldsramte eller hjemløse, forsøge at støtte andre i samme situation.

Peer to peer (bruger til bruger) hedder metoden, som stammer fra England, og som Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet har afsat 13 millioner kroner til.

Jeannette Rømsgaard, 63 år, og Azran Hadzic, 23 år, er blandt de første, der er blevet matchet. De er makkere i projekt "Makkerskab" under Blå Kors i Mariager.

- Jeg vil hjælpe andre til at kunne se, at det kan lade sig gøre at komme ud på den anden side. Selv om man har været så elendig, som jeg har været, så kan man blive et helt menneske igen, siger Jeannette Rømsgaard.

Hun var i mange år alkoholiker, stoppede for to år siden og har fået det så godt, at hun har overskud til andre.

Og det overskud kommer Azran Hadzic til gavn. Han kom som toårig til Danmark fra Bosnien, men familien var så traumatiseret af krigen, at den nye tilværelse hurtigt faldt fra hinanden.

Som 12-årig begyndte han at ryge hash, og siden eskalerede misbruget. Han blev smidt ud hjemmefra og levede på gaden, indtil han som 19-årig begik et væbnet røveri og kom i fængsel. I dag er han stoffri, har værelse på et bosted og er tilknyttet et beskæftigelsesprojekt.

Han nyder godt af at mødes med Jeannette Rømsgaard - også selv om hun er 40 år ældre:

- Faktisk er det godt, at hun er så meget ældre, fordi hun har så meget livserfaring. Det kan jeg både se på hende og høre, når hun taler, siger Azran Hadzic.

Selv om han har fået det bedre, så er der stadig et stykke vej til det, Jeannette Rømsgaard kalder et "ordentligt almindeligt liv", for det kniber med at stå op om morgenen og i det hele taget finde en rytme.

Og det kan hun hjælpe ham med, for hun har prøvet noget, der ligner.

- Jeg kender alt til at svigte - alle de aftaler jeg ikke har overholdt. Derfor er jeg en ligemand, når jeg giver Azran et godt råd eller sender ham en sms, der skal minde ham om noget, han skal huske, siger hun.

Hos Blå Kors er håbet, at de nye makkerskaber bliver så stor en succes, at de kan blive et supplement til de andre tilbud, som gives i dag.

- Vi kan se, at der opstår noget unikt, når mennesker mødes på den her måde. De har en adgang til hinanden, som det er svært for professionelle at få, siger konsulent Lone Bang-Møller.