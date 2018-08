Ny undersøgelse: Kun hver femte lærerstuderende deltager i seksualundervisning

Blot hver femte af de studerende på læreruddannelsen har deltaget i et frivilligt kursus om seksualundervisning. Det viser en ny rapport fra Rambøll på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dette er problematisk, ifølge Annette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Hun mener, at seksualundervisning bør være obligatorisk på uddannelsen. Annette Lind opfordrer Uddannelses- og Forskningsminister, Tommy Ahlers, til at gå i dialog med de studerende:

»Ministeren bør skrive et brev til de unge mennesker med en opfordring om, at de bør tage imod kurset i seksualundervisning.«

Der er nemlig behov for uddannelse i seksualundervisning, da faget giver en stor læring om unges adfærd.

»Det handler ikke kun om seksualundervisning for de unge, men også om en vigtig læring i, hvordan de opfatter deres kroppe, og hvordan man behandler andre. Derfor er det tvingende nødvendigt, at de studerende har en forståelse for undervisningen af vores børn i folkeskolen,« siger Annette Lind.

Generelsekretær hos Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen er også bekymret over udviklingen:

»Det er foruroligende, at så få lærerstuderende gennemfører kurset, for de skal jo alle sammen varetage seksualundervisningen ude på skolerne, det er lovpligtigt at tilbyde alle danske børn og unge.«

Ifølge Bjarne B. Christensen viser de seneste års sager med digitale delinger af private billeder blandt unge, at man bør tage handling, udtaler han i en pressemeddelelse:

»Seksualundervisning i grundskolen er mere og andet end kondompårulning og sexsygdomme. Det handler i dag i høj grad også om grænser, normer, relationer, mangfoldighed og elevenes trivsel mere generelt. Og hvis der er noget året 2018 med talrige billeddelings- og krænkelsessager har vist os, så er det, at vi som samfund ikke står rustet til at give vores børn og unge de fornødne redskaber, når det handler om disse emner.«

»Mange små børn onanerer også«: Børnebog om sex viser både onani og kønsorganer Man kan ikke snakke om sex for tidligt, mener forfatteren bag en ny børnebog, der henvender sig til 10-årige og ældre børn.

Uddannelses- og Forskningsminister, Tommy Ahlers ønsker ikke, at kommentere på udviklingen, før at tredje og sidste del af rapporten om læreruddannelsen offentliggøres, skriver DR.

Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, erkender, at man allerede kunne ane problemer, da første del af rapporten udkom i marts. Henrik Dahl er dog enig i, at man bør vente til den sidste del af rapporten, før man gør noget ved problemet:

»Det står klart, at der er problemer med uddannelsen. Vi tænker når evalueringen er færdig, er det nødvendigt, at vi kigger på, hvad vi skal gøre fremadrettet.«

Henrik Dahl peger på Finland som et land, hvor man kan få inspiration fra. I Finland er læreruddannelsen universitetsbaseret og varer fem år.

»I Finland har man en længere og tungere uddannelse. Vi skal ikke kopiere landets uddannelsesmodel, men der er mulighed for at tilpasse forholdene, så de ligner finnernes.«

Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer, at tredje og sidste del af undersøgelsen offentliggøres i løbet af efteråret 2018.