Yderdøren kan nu låses for handicappede

Glæden ved biler er som en treårigs. Ud at se og røre – helt tæt på. Også selv om bilerne befinder sig på en stærkt trafikeret vej.

En farlig situation for en lille tumling, men de voksne omkring barnet skal nok holde sikker afstand til de fascinerende og farlige biler. Men hvad med den voksne udviklingshæmmede, der er på niveau med en treårig? Skal han have fuld selvbestemmelse til at vade ud på vejen, eller må personalet med magt forhindre ulykken?

Ja, lyder det fuldtonede svar fra alle Folketingets partier – minus Enhedslisten – som fredag indgik en aftale med nye og mere klare bestemmelser om magtanvendelse over for mentalt handicappede. Men også med udvidede mulighederne for tvang.

»Vi har fundet en bedre balance mellem den enkeltes selvbestemmelse og personalets omsorg for sårbare mennesker, som ikke kan overskue konsekvensen af sine handlinger. De nye regler indebærer, at personalet kan gribe ind i akutte situation og f.eks. låse yderdøren eller altandøren på beboerens værelse uden at søge godkendelse først, som det skal i dag,« sagde socialminister Mai Mercado (K), da hun fredag fremlagde aftalen og i øvrigt illustrerede konsekvensen med eksemplet om den bilglade udviklingshæmmede.

Gælder også demente

Senere fredag indgik de samme partier – denne gang med ældreminister Thyra Frank (LA) for bordenden – en lignende aftale for demente, hvor personalets magtbeføjelser også udvides, når det handler om at beskytte den ældre mod sig selv eller andre.

Ud over at måtte låse døre får personalet også mulighed for at tage en handicappet eller dement i armen og følge vedkommende tilbage på værelset, hvis situationen kræver det. Fysisk guidning, som det hedder i aftalen. Samme mulighed er der, hvis en ældre eller udviklingshæmmet f.eks. ikke vil børste tænder eller have skiftet ble, og hvor det af hensyn til hygiejnen er nødvendigt, at det ordnes.

Baggrunden for de nye regler er, at personaleorganisationerne længe har efterlyst mere klarhed over, hvad der er tilladt, og i Socialpædagogernes Landsforbund glæder formand Benny Andersen sig over, at reglerne er blevet tydeligere. Men mest af alt glæder han sig over, at det også i aftalen slås fast, at magtanvendelse er den sidste udvej.

»Med aftalen får vi understreget, at det faglige har højeste prioritet, fordi netop personalets socialfaglige uddannelse og ballast er det, som skal forhindre og forebygge situationer, hvor magt er nødvendig. Derfor frygter jeg ikke, at dette bliver en glidebane mod flere magtanvendelser på bosteder og plejecentre,« siger han, der også glæder sig over, at hele systemet med indberetninger om magtanvendelse fastholdes.

Sladremåtter

Samme toner kommer fra Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. Han er samtidig meget positiv stemt ved udsigten til, at personalet på handicapinstitutioner fremover bedre kan anvende teknologi til at passe på beboerne. F.eks. såkaldte sladremåtter, som alarmerer personalet, hvis en beboer begiver sig længere væk, end vedkommende kan overskue.

Når magt er nødvendig Fremover skal de ikke søge godkendelse, men kan bruge magt i en akut situation – og så søge godkendelse bagefter.



En ny regel tillader personalet at tage fysisk fat i en beboer og flytte vedkommende – fysisk guidning – hvis det er nødvendigt af hensyn til beboerne eller omgivelserne.



Personalet må kortvarigt fastholde en person, hvis det er nødvendigt af hygiejnemæssige årsager, f.eks. ved tandbørstning.



Personalet må gribe ind med magt, hvis det nødvendigt for at afværge væsentlige ødelæggelser af indbo.



Personalet kan låse yderdøren eller altandøren for beboer for at forhindre, at en beboer forlader institutionen. Det kræver dog kommunens forudgående godkendelse.

Personalet, som arbejder med mentalt handicappede og demente, får nye regler for magtanvendelse:





Fordi der hele tiden kommer nye opfindelser inden for velfærdsteknologien indebærer de to politiske aftaler, at der nedsættes et teknologiråd, som løbende skal tage stilling til, om nye opfindelser skal tages i brug i forhold til demente og udviklingshæmmede.

Nye regler skal sikre demente mere omsorg

For at holde tæt kontrol med de nye og mere indgribende former for magtanvendelse skal alle tilfælde indberettes til kommunen, ligesom det understreges, at når det har været nødvendigt at låse døren eller flytte en beboer f.eks. fra fællesområderne med magt, skal der på institutionen være plads til at reflektere og lære af situationen.

Socialministeren påpeger yderligere, at Socialtilsynet med sine kontroller vil have fokus på, at de nye bestemmelser bruges efter hensigten, og partierne bag aftalen vil løbende evaluere de nye regler.

»Endelig er der jo en særlig whistleblower-ordning i Socialtilsynet, hvor man kan indberette, hvis der f.eks. bliver brugt for meget magt,« siger handicapordfører Karina Adsbøl (DF).

Som et tillæg til aftalen er partierne enige om at indrette særlige botilbud til unge handicappede, og det fremhæver socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) som meget positivt, fordi det giver mulighed for at skabe et særligt ungdomsliv for handicappede.