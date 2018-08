Ny test blåstempler teknologi til roadpricing

Teknologien er klar - nu er det op til politikerne at beslutte, om de vil indføre roadpricing.

Det er konklusionen af en omfattende test af satellitbaseret udstyr til roadpricing, som Sund & Bælt har gennemført.

Det skriver Ingeniøren.

I testen har tre biler kørt samlet 30.000 kilometer gennem de dele af hovedstadsområdet, hvor tidligere test har vist, at satellitbaserede systemer har det svært.

Efter at have analyseret data fra forsøget dukkede et overraskende positivt resultatet op.

- For det ene system lå nøjagtigheden over 99 procent, fortæller Martina Zabic, projektleder hos Sund & Bælt.

Kørselsafgifter kan tage presset af motorvejene

Hun understreger samtidig, at man ikke har testet for brugeradfærd eller muligheden for snyd.

- Det kan aldrig blive 100 procent korrekt, men om det er nøjagtigt nok til, man vil gå videre med teknologien, er et politisk spørgsmål, siger hun.

Roadpricing dækker over et afgiftssystem, hvor trafikanterne betaler for at køre på en bestemt strækning.

Hidtil har der været stor åbenhed over for roadpricing på Christiansborg.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har dog tidligere stillet det som betingelse, at teknologien skulle være helt på plads.

I dag vil ministeren se flere beviser på, at det er tilfældet.

- Jeg har noteret mig, at der er sket betydelige fremskridt de senere år, og det skal vi følge tæt og samle vigtige erfaringer om, blandt andet fra Belgien og Singapore, skriver han til Ingeniøren og tilføjer:

- Der er dog stadig ikke noget sted i verden, hvor man har indført roadpricing for personbiler på hele vejnettet. Jeg mener derfor, vi skal passe på med at gøre Danmark til first mover.