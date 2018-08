Ophedet debat om klodens klima: Forskere: Det skader klimasagen at tale for meget om dommedag

Der er skruet for meget op for dommedagsprofetierne, når der fremlægges nyt om klimaet, mener flere førende klimaforskere.

»Meget af det, der i sommer var fremme om klimaeffekter og dominoeffekt, var spekulationer, fordi vi ikke ved, hvornår det vil ramme, og hvor stor effekt det vil få,« siger professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet.

»Meget af det, der i sommer var fremme om klimaeffekter og dominoeffekt, var spekulationer, fordi vi ikke ved, hvornår det vil ramme, og hvor stor effekt det vil få,« siger professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet.

Han peger konkret på en analyse, som bl.a. Københavns Universitet stod bag, der viste, at temperaturen kan stige med fire-fem grader og havet med 10-60 meter. Den handlede om mulige klimaeffekter de næste 10.000 til 100.000 år, men blev af mange opfattet som en relativt nært forestående effekt.

Han peger konkret på en analyse, som bl.a. Københavns Universitet stod bag, der viste, at temperaturen kan stige med fire-fem grader og havet med 10-60 meter. Den handlede om mulige klimaeffekter de næste 10.000 til 100.000 år, men blev af mange opfattet som en relativt nært forestående effekt.

»Det vil f.eks. tage flere tusinde år, inden havet kan være steget 10-60 meter. Det er problematisk med en skræmmekampagne, der efterlader mange i apati og fjerner fokus fra, hvad vi er nødt til at gøre for at opfylde klimaaftalen fra Paris,« siger professoren, der har været med i FN's klimapanel, IPCC.



Varmere klima vil mindske udledning

Tilsvarende har forskere advaret om, at der vil blive sluppet store mængder af drivhusgassen metan ud i atmosfæren, når permafrosten tør. Men et nyt studie fra Købehavns Universitet, som professor Bo Elberling står bag, viser, at et varmere klima samtidig vil give øget plantevækst i Arktis og derved mindske udledningen af drivhusgasser. Han advarer ligeledes mod forhastede konklusioner.

»Skræmmescenarier skader klimadebatten. Vores forskning viser, at optøning af permafrosten ikke kun skader klimaet, men også kan have en positiv effekt,« forklarer han.



Permafrosten har utvivlsomt konsekvenser for bygninger i Arktis som her i Shishmaref i Alaska, men konsekvenserne for klimaet er muligvis langt mindre end hidtil antaget, viser ny forskning. Arkivfoto: Diana Haecker/AP

Også professor Jens Hesselbjerg Christensen fra Københavns Universitet, der har været hovedforfatter på flere af IPCC's seneste rapporter, er bekymret for debatten:



»Nogle forskere er lidt for hurtige til at lægge to og to sammen i forhold til, hvad der kan sandsynliggøres ifølge forskningen. Men det er vigtigt at få forholdene med,« siger han.

Professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet, der var med til at skrive analysen om højere vandstand, mener ikke, at hun har skabt et skræmmebillede:

Dominoeffekt kan få klimaet til at gå amok

»Vi har ikke forsøgt at fremstille det som dommedag, men har på en fair og sober måde fortalt, hvad vi ser, når vi tager alle faktorer med. Vi siger, at der er risiko for at sætte en kædereaktion i gang, og at vi i givet fald måske ikke kan stoppe det.«