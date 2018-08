40.000 er ramt af nedbrud: Bornholm får først strøm igen om et par timer

De knap 40.000 beboere på Bornholm er mandag eftermiddag og aften ramt af et strømnedbrud.

Det oplyser Energinet.dk i en driftsmeddelelse.

»Bornholm er lige nu uden forsyning, det grundet en endnu ukendt fejl,« hedder det i den første korte melding fra kl. 16.00.

Søkablet mellem Sverige og Bornholm, som forsyner klippeøen med energi, viser i skrivende stund 0 megawatt.



»Der er en fejl på kablet. Vi ved ikke, hvad fejlen er, men der kan enten være noget galt med selve kablet eller med udstyret i enderne,« siger pressechef hos Energinet, Jesper Nørskov Rasmussen.

Søkablet er tidligere blevet revet over, men indtil videre tyder det ikke på at være sket igen, oplyser han.

Det lokale kraftværk, Østkraft i Rønne, er nu ved at starte op, og derefter vil forsyningen langsomt komme tilbage på øen. Her er forventningen, at strømmen vil være genetableret i løbet af et par timer.

»Status er lige nu, at vi er i fuld gang med at starte det lokale produktionsapparat op, så vi kan sikre, at bornholmerne får lys i stikkontakterne så hurtigt som muligt,« siger kommunikationschef Klaus Vesløv fra det lokale energiselskab Bornholms Energi & Forsyning til Ritzau.

»Vi venter, at alle på øen igen vil have strøm i kontakterne i løbet af et par timer, siger han.