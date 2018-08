Stor stigning: Kommunerne indkasserede sidste år 925 millioner på parkering

Det kan hurtigt blive en dyr affære at give bilen en hvilepause i parkeringsbåsen. Især hvis du parkerer i hovedstaden.

Betalingszonerne bliver nemlig udvidet, antallet af parkeringsbøder stiger, og de samlede indtægter eksploderer. Det viser en undersøgelse fra FDM.

Kommunerne fik i alt 925 mio. kr. ind fra parkeringsafgifter og betalingsparkering i 2017. Det er en stigning på 120 mio. kr. fra året før.

De 5 topscore kommuner af kontrolafgifter København: 310.298 stk.

Aarhus: 60.420 stk.

Frederiksberg: 40.601 stk.

Aalborg: 17.002 stk.

Odense: 12.145 stk. Kilde: FMD. Kilde: FMD.

En tredjedel af indtægterne kommer fra p-vagtens tur forbi bilruden med den lille afgift. Kommunerne tjener dermed størstedelen på betalingsparkeringen.

To tredjedele af indtægterne kommer, når man med enten sin app eller kort betaler for turen væk fra bilen. Det viser undersøgelsen fra FDM.

»Med de store stigninger i indtægterne, kan kommunerne jo spørge sig selv, om det ikke er tid til at se på priserne og evt. sætte taksterne ned, fordi det er for dyrt«, siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange, der står bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.



FDM frygter, at en ny parkeringsregel kan udløse en regulær bøderegn til bilisterne

Topscorerne er bykommunerne med Købehavn i toppen, der hiver hele to tredjedele af de samlede parkeringsindtægter ind. Det kan der være forklaringer på, ifølge Dennis Lange.

»Det kan både skyldes, at vi har fået flere biler, og at priserne kan være sat op flere steder. Men den overvejende årsag er formentligt, at Københavns Kommune i marts sidste år udvidede zonen med betalingsparkering til også at omfatte Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro og Valby,« siger han.

Se fordelingen af parkeringskronerne for topscorekommunerne nedenfor.

Indtægter fra betalingsparkering giver flest penge i kommunekassen, men en del af forklaringen på den samlede stigning på 120 mio. kr. kan også hænge sammen med kontrolafgifterne, den berygtede p-afgift.

60.420 p-afgifter: Rådmand vil gøre op med bøderegn

Sammenlagt blev der i 2017 nemlig udskrevet over en halv million kontrolafgifter ud til bilisternes ruder.

Tidligere på året viste det sig, at antallet af parkeringsbøder var steget: Parkeringsbetjente var forbi med 11.000 flere bøder i 2017 end i 2016, som eller var rekordår for p-afgifter.

Der er betalingsparkering i 22 af landets kommuner, mens 51 kommuner har parkeringskontrol i form af vagter med afgifter klar i lommen, til hvis bilister ikke har betalt for deres parkering eller har parkeret bilen ulovligt.