»Hold da op«: Forældre og elever er bekymrede over nye tal om brug af vikarer i skolen

En skoleelev må i sin tid i folkeskolen berede sig på, at undervisning svarende til et års skolegang vil blive udført af en vikar. På nogle skoler risikerer barnet endda, at vikaren vil stå der meget oftere.

Det viser en stikprøve fra Undervisningsministeriet, der har undersøgt, hvor mange timer i folkeskolen, der bliver gennemført som planlagt. I løbet af 14 undervisningsdage i april dukkede en anden person end den faste lærer op og varetog undervisningen i 11,1 pct af klokketimerne på 314 udvalgte skoler. Nogle af skolerne havde mere end 20 pct. vikardækning.



I et helt skoleliv er det et helt år af undervisningen, som bliver varetaget af andre end deres faste lærere. Det bekymrende er, når undervisningen bliver varetaget af en person uden uddannelse eller måske helt aflyses. Mette With Hagensen, landsformand for forældreorganisationen Skole og Forældre. I et helt skoleliv er det et helt år af undervisningen, som bliver varetaget af andre end deres faste lærere. Det bekymrende er, når undervisningen bliver varetaget af en person uden uddannelse eller måske helt aflyses.

»Det er et tal, hvor man tænker ”hold da op”. I et helt skoleliv er det et helt år af undervisningen, som bliver varetaget af andre end elevernes faste lærere. Det bekymrende er, når undervisningen bliver varetaget af en person uden uddannelse eller måske helt aflyses,« siger Mette With Hagensen, landsformand for forældreorganisationen Skole og Forældre.

Hendes bekymring er velbegrundet. I flere end halvdelen af vikartimerne møder en vikar uden læreruddannelse op. Det kan f.eks. være en nyuddannet student eller en akademiker. Mindre end en tredjedel af vikartimerne bliver gennemført af en læreruddannet vikar.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, mener, at vikardækningen skal så langt ned som muligt. Samtidig siger han:

»Jeg synes ikke, at tallet er skræmmende højt. Man kan som forældre ikke forlange, at barnet har den samme lærer 200 dage om året hvert år. Det er en umulighed.«

Anderledes utilfreds er undervisningsminister Merete Riisager (LA). Hun forsøgte i foråret forgæves at få skrevet ind i kommunernes økonomiaftale, at de skulle nedbringe vikarforbruget. Nu har hun sat sig sammen med kommuneforeningen KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen for at se på problemet.

»Antallet af vikartimer er simpelthen for højt. Det har en kæmpe betydning for både, hvad eleverne får ud af undervisningen, og det gode børneliv,« siger hun.



Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, Thomas Gyldal Petersen, mener, at kommunerne skal få lærernes sygefravær ned ved at afsætte ressourcer til en arbejdsmiljøkonsulent, der skal hjælpe med til, at lærerne får mere indflydelse på deres arbejdsplads. Samtidig skal skolerne gives mulighed for mere fleksibel planlægning.