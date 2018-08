Politisk surhed: Højskole er også for handicappede

Højskole er for alle – uanset om de kan gå på deres ben eller har svært ved at læse.

Det er den klare holdning hos både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og derfor undrer partiernes kulturordførere sig højlydt over regeringens lovforslag, der omlægger tilskuddet til højskolerne og dermed udhuler mulighederne for at søge individuel støtte. Den nye ordning vil ifølge Folkehøjskolernes Forening især ramme de unge, som er mest handicappede.

»Dette her forringer mulighederne for de handicappede, og det er uacceptabelt. Det ligner en spareøvelse, men som samfund har vi en forpligtelse til at støtte de mest udsatte, og jeg har svært ved at se meningen med forslaget,« siger Mogens Jensen (S), som på den baggrund har kaldt kulturminister Mette Bock (LA) i samråd.

Baggrunden for forslaget er ønsket om forenkling, og det finder Alex Ahrendtsen (DF) udmærket, men prisen skal ikke betales af de handicappede, fastslår han.

»Det dur jo ikke, hvis en forenkling er ensbetydende med en forringelse af forholdene for de handicappede. Vi ønsker i hvert fald ikke at genere de handicappede, som ofte har god gavn og glæde af et højskoleophold,« siger han, der afventer en forklaring fra ministeren og »vil give hende en chance for at forbedre forslaget.«

Både Danske Handicaporganisationer og Folkehøjskolernes Forening har tidligere i Jyllands-Posten kritiseret lovforslaget, og de handicappedes formand, Thorkild Olesen, vurderer, at de nye regler vil ødelægge handicappedes mulighed for at komme på højskole.

Kulturordfører Bertel Haarder (V) ser den nuværende tilskudsmodel som ret indviklet og bøvlet, men lytter samtidig til højskolernes kritik.

»Også gerne til deres forslag til en enklere model, der ikke går ud over de handicappede,« tilføjer han.

Kulturministeren har også lovet at lytte til kritikken, men hun ønsker endnu ikke at gå i detaljer med, hvordan hun vil ændre lovforslaget, så det ikke rammer de handicappede, som højskolerne i dag kan søge individuelt tilskud til for at betale f.eks. ekstra lærere.