Overblik: Det mener de om beskæftigelsesaftalen

Med en ny politisk aftale vil en bred kreds af partier og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) gøre et mærkbart indhug i regeljunglen på beskæftigelsesområdet.

Aftalen fjerner bureaukrati og giver kommunerne friere hænder til at indrette indsatsen for at få ledige i arbejde eller uddannelse.

Og så får a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode mulighed for at stå for kontakten til den ledige i de første tre måneder af en ledighedsperiode.

Her er et udpluk af, hvad forskellige parter mener om aftalen:

Hovedkasserer i Dansk Metal Torben Poulsen:

- Der har længe været brug for at få luget ud i de mange beskæftigelsesregler, der blot forvirrede de ledige. For eksempel blev ledige tvunget til at skrive jobansøgninger, selv om de allerede havde fået job. Det slipper man heldigvis for nu.

Formand for Djøf Henning Thiesen:

- Med aftalen blødes der klogt op for reglerne, så sagsbehandlere kan fokusere på kerneopgaven med at matche ledige og virksomheder.

Administrerende direktør for Dansk Erhverv Jacob Holbraad:

- Med aftalen vil der blive ryddet op i et meget komplekst sæt af regler, som har lagt beslag på alt for mange ressourcer hos landets jobcentre. De kan nu koncentrere sig fuldt ud om at bekæmpe mangel på arbejdskraft.

Arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv Peter Halkjær:

- I den bedste af alle verdner opstår der en trampolineffekt i mødet mellem ledig og jobcenter, der sikrer nyt job med det samme. Sådan går det langt fra altid, også selv om jobbene er der. Derfor er den nye aftale vigtig.

Administrerende direktør for Ase Karsten Mølgaard Jensen:

- Politikerne fastholder den lidt gammeldags og fastlåste opfattelse, at man kun kan blive selvforsørgende som lønmodtager, uanset den enkelte lediges kvalifikationer, muligheder og ønsker om at blive selvstændig.

- Det er ærgerligt, når hver fjerde virksomhed i Danmark rent faktisk startes fra ledighed.