Naturstyrelsen har politianmeldt formodet udsætning af 35 vildsvin

Vildsvin er blevet berygtede i Danmark det seneste år pga. risikoen for afrikansk svinepest, der kan have fatale konsekvenser for landbruget. Siden midten af juli er 35 af dem set vandre rundt i Himmerland. Men de opfører sig anderledes, end de normalt gør i naturen, ifølge Naturstyrelsen.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Vildsvin går normalt ikke frit rundt i Himmerlands vilde natur, og hvis der gør, plejer de at være menneskesky. Men de 35 vildsvin, som jægere er stødt på over sommeren, har ikke været generte, meddeler jægerne i Himmerland til Naturstyrelsen.

Der har dog ikke været anmeldelser om undslupne tamme vildsvin. Derfor er der mistanke om, at vildsvinene på afveje i Himmerland kan være opdraget i fangeskab og nu bevidst er blevet sat fri.

Dét er ulovligt, og derfor har Naturstyrelsen politianmeldt vildsvinene, så sagen kan blive efterforsket.

Dansk landbrugsgigant ramt af svinepest - alle dyr aflives

Det er bl.a. ulovligt at sætte vildsvin fri pga. faren for afrikansk svinepest.

»Afrikansk svinepest kan spredes via fødevarer, der indeholder afrikansk svinepest. Smides rester af disse fødevarer i naturen, hvor der findes vildsvin, vil de æde madresterne, og de kan herved blive smittet med sygdommen. Er der ikke vildsvin i naturen til at æde madresterne elimineres denne smitterisiko,« udtaler Stig Mellergaard, souschef i dyresundhed i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Afrikansk svinepest er en alvorlig smitsom virussygdom, som rammer både vildsvin og tamsvin. Hvis afrikansk svinepest kommer til Danmark, vil det få store økonomiske konsekvenser. Bliver bare et en enkelt vildsvin smittet vil det betyde, at al eksport af svinekød til lande uden for EU vil stoppe, ifølge Landbrug & Fødevarer.

Omdiskuteret vildsvinehegn har fået grønt lys

Jægerne i Himmerland har allerede nedlagt flere af vildsvinene, og nu sætter Naturstyrelsen også jagten ind for at sikre sig imod afrikansk svinepest.

Et udbrud af svinepesten har allerede været skyld i, at danske landmænd måtte aflive alle deres svin på deres farme i Østeuropa. Der har dog indtil videre aldrig været konstateret afrikansk svinepest herhjemme, men det er blevet konstateret i både tam- og vildsvin i lande tæt på Danmark.

Miljøstyrelsen gav den 13. august tilladelse til at opsætte et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse netop for også at minimere risikoen for afrikansk svinepest.