»Sindssyge anklager«: Børns Vilkår er bekymrede for børn af tidligere medlemmer af Faderhuset

Børns Vilkår er bekymrede.

Interesseorganisationen har sendt underretninger om 25 børn, hvis forældre bl.a. har været medlemmer af den tidligere kristne frikirke Faderhuset, til Lolland Kommune.

Det skriver TV Øst.

Folkene bag Faderhuset sælger luksushotel: Vi er udsat for hetz

»Det drejer sig om en del sager, så det er klart, vi ser med en vis alvor på den her sag,« siger Rasmus Kjedal, der er direktør i Børns Vilkår, til mediet.

Børns Vilkår vil ikke uddybe, hvad der har vakt bekymringen, men ifølge TV ØSTs oplysninger drejer det sig om nogle videooptagelser af børnene.

Det skyldes, at produktionsselskabet Dokumentarkompaginet har været i Tjekket for at filme nogle af børnene, som også har været i Tjekkiet med andre tidligere medlemmer af Faderhuset.

Faderhusets tidligere leder, Ruth Kristiansen (tidligere Evensen) kalder på Facebook anklagerne »sindssyge.«

»Stort set hver sætning er faktuel løgn. Dokumentarkompagniet har ligget skjult i haven ved et hus, som et firma i vores koncern har erhvervet i forbindelse med et firma, der er oprettet i Tjekkiet. Der er familier fra Bandholm, som tog derned for at starte firma evt. hotel op dernede. Det var i forbindelse med, at de igen blev udsat for skriverier i medierne herhjemme og dermed søgte andre græsgange,« skriver hun bl.a. i et opslag.

Hun har desuden lagt et billede op af nogle af de børn, som Børns Vilkår er bekymrede for. Ruth Kristiansen har dog ikke ønsket at udtale sig til TV Øst.

Lolland Kommune bekræfter over for mediet, at de har modtaget underretningerne og er gået i gang med at undersøge sagen nærmere:

»Vi undersøger forholdene og er i tæt dialog med både VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, red.) og Ankestyrelsen. Ankestyrelsen følger aktivt alle sager, hvorfor sagerne ligeledes behandles i Ankestyrelsens regi,« skriver Lotte Christensen, der er Børn og Ungechef i Lolland Kommune, til mediet.

Det er ikke første gang, Børns Vilkår udviser bekymring for børn af tidligere medlemmer af Faderhuset.

I 20018 indberettede organisationen mistanke om omsorgssvigt for 44 børn i 14 familier, der var tilknyttet frikirken.

»Fællesnævneren er, at vold på opfordring fra Faderhuset bruges som et opdragelsesmiddel over for børnene, hvilket er forbudt. Desuden har vi fået fortalt, at børnene er overladt meget til sig selv eller passes af andre meget unge, fordi deres forældre skal arbejde rigtig meget for Faderhuset. Ud over at passe et fuldtidsarbejde er forældrene forpligtet til at arbejde for Faderhuset ved for eksempel at istandsætte huse, så forældrene er stort set aldrig hjemme, og børnene er overladt til sig selv,« sagde souschef i Børn Vilkår, Bente Boserup, dengang til Berlingske.

Faderhuset var en evangelisk frikirke på Lolland, der bl.a. bestod af de to grundlæggere Knuth og Ruth Evensen (nu Kristiansen).

Kirken nedlagde sig selv i 2013.