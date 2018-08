LGBT-forperson: På tide at bøsser kan donere blod

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har med et bredt politisk flertal bag sig besluttet, at mænd, der har sex med mænd, skal kunne donere blod.

Det er endnu forbudt, men det bliver altså ændret.

Hos LGBT Danmark, der er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, er man glad for udmeldingen.

- Det har været lang tid undervejs, og vi har været i intens dialog med ministeriet gennem de seneste mange år. Det er godt og positivt, siger forperson for LGBT Danmark Peder Holk Svendsen.

Han mener, at det er på tide, at lovgivningen bliver ændret. Især i en tid hvor blodbankerne efterspørger mere blod.

Med de nye regler må mænd ikke give blod i fire måneder, efter at de har haft sex med en anden mand.

I stedet for det nuværende forbud mod bloddonation, bliver der fra næste år indført en model, hvor mænd efter karantæneperioden på fire måneder må donere blod.

Karantæneperioden ser Peder Holk Svendsen dog gerne forsvinde.

- Det er lidt fjollet. Det er et forfejlet forbehold over for patientsikkerheden, for man bør jo bare lave en generel lovgivning, der siger, at folk, som har risikoadfærd - uanset køn eller seksuel orientering - får en karantæne.

- Det behøves slet ikke at blive betegnet som risikoadfærd at have sex med en anden mand. De kan jo tage ligeså mange forbehold, som alle andre kan, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at blodbanker med de test, der i dag er til rådighed, kan opspore smitte i donorblod med næsten 100 procents sikkerhed.

Enkelte blodbanker vil få mulighed for helt at dispensere fra karantænereglen for mænd med en fast partner.

I sådanne tilfælde kan de vurdere, at karantænen på fire måneder ikke er relevant, fordi der ikke er tale om risikobetonet seksuel adfærd.