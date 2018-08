Tidligere forsvarsminister forlader Christiansborg: »Jeg kommer ikke til at savne politik«

Den tidligere forsvarsminister Carl Holst (V) har taget en beslutning. Han stiller ikke op til det kommende folketingsvalg. Hans politiske karriere slutter, og han bliver dermed den seneste i rækken af Venstre-profiler, der takker af.

»Jeg er stoppet op. Jeg har gjort mig nogle overvejelser, nu hvor jeg nærmer mig 50. Hvad vil jeg bruge resten af mit liv til? Jeg har haft et langt liv med politik. Jeg vil sikre, at jeg nu også oplever andet i mit liv end det politiske - et liv som jeg har oplevet på godt og ondt. Men mest godt,« siger Carl Holst, der fortæller, at han ikke kommer til at savne politik.

Efter et langt politisk liv, der førte ham fra Rødding til formandsposten i regionsrådet i Region Syddanmark og senere stillingen som næstformand i Danske Regioner, kulminerede karrieren med et kontor i Forsvarsministeriet og stillingen som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde. Men med sig ind i ministerkontoret trak han sager fra sin fortid i det syddanske der blev begyndelsen på hans ministerielle endeligt - 93 dage senere.



Carl Holst-sagerne

Èn i rækken af sager, der pressede Carl Holst af ministerposten, var sagen om eftervederlaget på 830.000 kr., som han modtog som fratrådt regionsrådsformand - selv om han samtidig fik ministerløn.

Her afviste han kritikken med begrundelsen om, at det var et fuldt ud lovligt vederlag, som han havde oparbejdet i løbet af de 15 år, han havde siddet i amtet og regionen. Kort efter frasagde han sig alligevel halvdelen af vederlaget.

Efterfølgende blev han mødt af endnu en sag, da der opstod kritik af, at han under sin ferie ikke havde svaret forsvarets flymekanikere på et brev, som han var blevet tilsendt, hvor de berettede om for stor en arbejdsbyrde under kampen mod IS.

Senere rodede han sig uklar med Fogh-regeringen, da han under et interview gik imod den officielle linje om, at Danmark var draget i krig i Irak på grund af masseødelæggelsesvåben.

Blå Bog Navn: Carl Holst.



Alder: 45 år.



Født: 29. april 1970.



Fødested: Rødding.



Søn af forhenværende folketingsmedlem, borgmester i Rødding og forstander på Rødding Højskole Peder Holst.



Bopæl: Rødding.



Uddannelse: Lærer. Erhvervskarriere

1996-2000: Lærer ved Povlsbjerg Skole.



2004-2012: Formand for Team Danmark.



2017: Medlem af bestyrelsen for Grundtvig Centeret. Politisk karriere

1992: Medlem af Venstres Hovedbestyrelse.



1994-2006: Medlem af Sønderjyllands Amtsråd.



2000-2006: Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt.



2006-2015: Regionsrådsformand i Region Syddanmark.



2010-2015: Næstformand i Dansk Regioner.



2015-2015: Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde.



2015: Medlem af Folketinget for Venstre.



Civilstand: Gift. Har to sønner og en datter

Kilder: ft.dk, Venstre

De sidste sager var en række historier om Carl Holsts brug af ressourcer, da han sad som formand for Region Syddanmark. 40 af 41 medlemmer i regionsrådet meldte ham til politiet, efter at Statsforvaltningen kunne konkludere, at han havde fået en ansat i regionen til at arbejde på sin valgkamp til Folketinget.

Efterfølgende gik sagen dog i sig selv, da Rigsadvokaten ikke mente, at der var grundlag for at rejse en straffesag.

Næste skridt?

Er du lettet over at stoppe?

»Jeg er ikke som sådan lettet, men jeg har en god fornemmelse omkring, at nu har jeg prøvet det, og nu venter der noget andet. I alle livets valg er der fordele og ulemper. Men mit fokus er at se på fordelene. Og nu har jeg taget mit valg om ikke at genopstille, så jeg vil suge de fordele til mig, som det giver.«

Du har ikke afsløret, hvad næste skridt er?

»Det er ikke, fordi jeg er krukket. Det er bare uafklaret. Men jeg er ikke i politik længere, og det næste bliver noget andet.

Hvor længe har tankerne om at stoppe brygget i dig?

»Det er ikke kommet fra den ene dag til den anden, men der er heller ikke gået månedsvis. Det er sket henover sommeren, hvor jeg har haft tiden og roen og samværet med mine nærmeste til at kunne mærke efter og drøfte det,« fortæller Carl Holst, der understreger, at han har tænkt sig at blive siddende folketingsperioden ud som Venstres social- og kirkeordfører.

»Jeg tog den endelige beslutning i den sidste del af ferien. Men i det øjeblik, jeg var sikker, følte jeg også, at jeg skyldte at melde det hurtigt ud, så mit bagland kunne vælge en ny kandidat. Selvom der er længe til det næste valg.«

Du har nævnt, at du godt kunne tænke dig at arbejde med noget i krydsfeltet mellem formidling og det frivillige foreningsdanmark?

»Jeg har altid syntes, at samspil mellem det offentlige, det frivillige og det private er enormt interessant. Den her innovationskraft, der ligger i civilsamfundet, i det frivillige sociale arbejde i foreningslivet, den har jeg enormt stor respekt for.«

Hellere konge i en lorteby

Du sagde engang: »Hellere være konge i en lorteby, end en lort i en kongeby.«

»Ja … Det er jo et citat, jeg har hugget fra en af cæsars guvernører, eller hvem pokker det nu var. Når jeg sagde det i sin tid, var det et måske lidt kækt forsøg på at sige til folk - i en periode hvor de fleste af mine jævnaldrende VU-venner blev kandidater til folketinget, og jeg i stedet blev valgt til amtsrådet – Lad være med at tro, at politik udelukkende er noget, der finder sted på Christiansborg i København. Man kan også have et folkevalgt embede med indhold og indflydelse i en kommune og i en region.«

- Hvor følte du selv, at din politiske stemme var størst?

»Det kan man ikke sige. Du kan ikke sammenligne rundetårnet med tordenskrald. Det er forskellige verdener. Men jeg glæder mig ved, at jeg har haft en stemme alle steder.«

- Men du har også sagt, at du ikke fik chancen til at vise, hvad du kunne som minister.

»Nej, men det var, fordi jeg sad i sådan er kort periode.«

- Nåede din tid på Christiansborg at ændre dig?

»Jeg har altid haft den opfattelse, at den folkevalgtes primære opgave ikke er at fortælle befolkningen, hvad systemet mener, men at fortælle systemet hvad folket mener.«

Og det, mener du, er lykkedes for dig?

»Det har i hvert fald været min rettesnor, og jeg har talrige eksempler på, at det er kommet til udtryk. Men der er sikkert også eksempler på, at det ikke er lykkedes, som jeg gerne ville. Da jeg blev medlem af Venstre i sin tid, var der et mantra, der hed mennesket frem for systemet. Jeg føler ikke, at det har ændret sig. I dag er det bare ikke så meget italesat.«