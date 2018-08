Apps, butikker og en ekstra tanke: Vi er mere bevidste om madspild

Fyldte skraldespande med grønkål, baguettes og kylling får os til at rynke på næsen over spildet af god mad og kroner og ører. Det er ikke kun dyrt for os, men for miljøet og samfundet.

I Danmark smider vi 700.000 ton mad ud hvert år over, som kunne være spist, ifølge rapport fra Landbrug og Fødevarer. Det har vi nu fået øjnene op for er et problem.

Flere bruger app'en 'Too good to go' for at redde maden fra butikkerne og sparre. I går åbnede den populære app som fysisk butik på Frederiksberg i København. Tidligere har appen hjulpet butikker med at sælge overskydende varer tæt på udløbsdato eller med ufarlige fejl. Nu vil varerne fra både butikker og grossister kunne blive hentet ét sted frem for i de enkelte butikker.

Arlas landedirektør i Danmark: Forbrugerne tager hovedrollen om bæredygtige valg – virksomhederne har en kæmpe chance nu

Kampen mod madspildet er også en kamp mod miljøbelastning. Lige over halvdelen af os ser madens vej til skraldespanden som et problem for miljøet. Samtidig bliver 66 procent af os motiveret ved tanken om at sparre penge til at tænke os om en ekstra gang. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen.

Den større bevidsthed viser sig i bl.a. i 'Too good to go' appens succes, hvor de vurderer at have reddet 2,5 millioner måltider. Samtidig er butikkerne 'Wefood' ud fra lignende princip også poppet op både i København og Aarhus.

Vi tænker os mere om, når vi handler, og det springer frem på tallinjen. I 2017 er madspildet fra danske husholdninger 14.000 ton mindre end i 2011, viser en rapport fra Miljøstyrelsen.

Madspild er også på den internationale dagsorden, hvor fokus på madspild er en del af 17 bæredygtighedsmål, som FN´s Generalforsamling vedtog i 2015.