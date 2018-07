Arlas landedirektør i Danmark: Forbrugerne tager hovedrollen om bæredygtige valg – virksomhederne har en kæmpe chance nu

Bæredygtighed er blevet mere end bare et slagord. Det er nu en folkebevægelse, som ændrer spillepladen for både virksomheder og politikere.

Tendensen bekræftes i en ny undersøgelse, som Arla står bag. Den viser, at tre af fire danskere ønsker at leve bæredygtigt.

De fleste af os mener endda, at det hverken er politikere eller virksomheder, der bærer det primære ansvar for at sikre, at det sker. Det er os selv.



Det er meget opmuntrende, at forbrugerne sætter sig selv i en hovedrolle. Der er heller ingen tvivl om, at de har muligheden for – og magten til – at gøre en kæmpe forskel. Deres tilvalg og fravalg har stor indflydelse på, hvilke varer der står på butikkens hylder nu og fremover.

Men forbrugerne kan selvfølgelig ikke løfte opgaven alene. Vi virksomheder har en kæmpe forpligtelse til at gøre det så let som muligt for forbrugerne at træffe bæredygtige valg.

Vores undersøgelse viser nemlig også, at hele 64 pct. af forbrugerne ikke ved, hvad de skal gøre i praksis for at vælge en bæredygtig livsstil til.

Fra mit synspunkt er det momentum, som bæredygtighed har i øjeblikket, en kæmpe chance for os virksomheder. Den skal vi gribe.

Det handler om at fremme bæredygtige processer og stille information til rådighed, så danskerne kan se, hvordan vi producerer, og få mere viden om bæredygtige produkter. Vi skal altså facilitere, at forbrugerne har det rette udgangspunkt for at træffe bæredygtige valg.

Lad os kigge nærmere på klima, som topper danskernes prioritering blandt FN’s verdensmål i vores nye undersøgelse. Det står klart, at klimaforandringerne udgør en stor trussel mod hele verdenssamfundet. For befolkninger, for samfund og for virksomheder. Så hvordan kan virksomheder tage klimaindsatser til det næste niveau? Der ligger flere indsatser ligefor.

1: Fremstilling af produkter skal være grønnere: Vi skal producere det samme på en grønnere måde. Det kan godt lade sig gøre. Allerede i dag laver vi hos Arla klimatjek på gårdene, øger brugen af grøn strøm og biogas og reducerer madspild i produktionen. Tiltag, der er usynlige for forbrugerne, men som er et centralt led i, at den almindelige dansker ubevidst træffer grønne valg.

Forbrugerne skal kunne forlade sig på, at virksomhederne gør sig umage og griber nye muligheder. Teknologi kan eksempelvis være vejen til nye klimabesparelser. Netop teknologi og data er et fokuspunkt de kommende år for at øge udbyttet og reducere klimapåvirkningen hele vejen fra gård til butik.

2: Vi skal skrue op for genanvendelig emballage: Emballage er en af de grønne frontlinjer. Traditionelt har udvikling af emballage handlet om fødevaresikkerhed og om nemhed ved åbning og opbevaring.

I dag fokuserer vi og mange andre virksomheder vores innovation på at gøre emballagen grønnere. Den skal kunne genanvendes igen og igen. Vi skruer ned for oliebaseret plastic og op for materialer som træ, planter og sukkerrør. Jeg tør godt tale om landvindinger de seneste år.

Eksempelvis har vi introduceret en ny mælkekarton, som sænker klimaaftrykket med 35 pct. sammenlignet med tidligere. Men vi virksomheder har brug for kommunernes hjælp til at genanvende vores emballage. Vi bør have én fælles løsning til affaldssortering, som er ens i alle landets 98 kommuner.

3: Vi skal oplyse forbrugerne om grønne valg: Klarhed og åben kommunikation om bæredygtighed er afgørende for, at forbrugerne kan vælge bæredygtigt, når de står i supermarkedet. Forbrugerne vil have mulighed for at kigge os efter i sømmene, og vi skal give dem lov.

Det gør vi blandt andet ved at skrue op for informationen på produkter og via overskuelige mærkningsordninger, som gør det nemmere for forbrugerne at navigere i indkøbssituationen.

Forbrugernes ambitionsniveau er en inspiration, men det spiller også en presbold til alle virksomheder og politikere. Vi virksomheder skal bygge videre på den folkebevægelse, det er, når tre af fire vil leve bæredygtigt.

Vi skal spille forbrugerne stærkere, så de let kan finde information og træffe bæredygtige valg i hverdagen. Og vi skal handle på det nu.