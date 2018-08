Dyrlæger advarer: Maddiker kan angribe dine kæledyr i varmen

Den seneste tid har vi set flere eksempler på, hvordan den usædvanligt varme sommer har haft betydning for bl.a. malkekøer, der må sendes til slagtning, og bier, der ikke kan finde mad.

Også de firbenede husdyr er påvirket. For de høje sommertemperaturer har givet noget nær perfekte betingelser for spyfluer og dermed maddiker, der kommer fra spyluernes æg.

Hos Skjern Dyrehospital har man allerede fået indleveret den første hund, som var blevet ramt af maddiker.

Derfor opfordrer dyrehospitalet dyreejere til at tjekke deres dyr - særligt de langhårede af slagsen - efter for små rifter og sår, da det kan være indikation på maddiker.

»Sørg for at klippe pelsen omkring stedet, så det er nemmere at holde øje med og husk at rense området grundigt med klorhexidin. Er det en større rift eller sår skal det tilses af en dyrlæge,« lyder det fra Skjern Dyrehospital i et opslag på Facebook.

Normalt lever en maddike i op til 12 dage, før den forpupper sig og bliver til en spyflue. Men i disse varme dage kan antallet af dage være helt nede på fem.

Sådan undgår du maddiker Undgå madspild og genanvend så meget madaffald som muligt.

Når du skyller din beholder, bør du undgå at hælde skyllevandet ud på vejen eller direkte i en vejbrønd, da regnvandsafløbene mange steder ledes urenset ud i de lokale vandløb.

Man kan købe en såkaldt forings- eller containersæk til sin restaffaldsbeholder. Sækken er lavet af tynd plastfolie og sættes i beholderen, så den beskytter beholderen mod snavs indvendigt. Kilde: Kilde: Renosyd

Samtidig sker udklægningen af spyfluernes æg i sommervarmen allerede et døgn efter, at fluen har lagt det.

Ifølge seniordyrlæge Geoff Houser fra Københavns Universitet kan det være en god idé, at man som dyreejer anskaffer sig et loppehalsbånd til husdyret, da det kan være med til at holde spyfluerne på afstand.

»Under alle omstændigheder er det meget vigtigt, at man reagerer lynhurtigt, hvis man opdager maddiker på sit husdyr. Start med at vaske området med insektdræbende shampoo, og kontakt så straks en dyrlæge. Maddiker spreder sig hurtigt og kan i løbet af kort tid opløse et større område med hud,« påpeger seniordylægen over for TV 2.