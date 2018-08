Fagfolk vil give flygtninge ferien tilbage

Det er ren symbolpolitik uden nogen effekt, når flygtninge de seneste to år ikke har haft ret til at holde sommerferie, og derfor bør denne ret genindføres.

Sådan lyder det fra de fagfolk, der i hverdagen har kontakten til flygtninge i kommunernes integrationsprogrammer.

Her havde de tidligere ligesom kontanthjælpsmodtagere ret til at holde sommerferie, men med indførelsen af integrationsydelsen skal de være i gang med sprogskole og virksomhedsaktivering året rundt.

Det bringer dem imidlertid ikke tættere på at lære dansk eller komme i job, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet, der organiserer lærerne på sprogskolerne.

»Alle mennesker, også flygtninge, har brug for en pause til at restituere og lade batterierne op. Ellers kører man sur i undervisningen. Vi kan ikke se nogen som helst positiv virkning af, at de ikke har sommerferie,« siger hun.

Majbrit Berlau, formand for landets socialrådgivere, og Elisa Bergmann, formand for BUPL, er enige. Elisa Bergmann peger på, at mange flygtninge har børn, og at de bliver taberne. Normalt opfordres forældre til at give deres børn tre ugers ferie fra daginstitutionerne, men flygtningenes børn skal afsted hele sommeren og kan ikke tale med om ferieoplevelser, pointerer hun.

»Konsekvensen er jo, at der er nogle børn, som aldrig nogensinde får lov til at holde en pause fra institutionslivet og dermed ikke får mulighed for at få den helt tætte tilknytning til forældrene i længere tid ad gangen. Det er dybt problematisk,« siger hun.

Jyllands-Posten har beskrevet, at kommunerne administrerer vidt forskelligt og nogle steder holder ferielukket på sprogskolen. Det er at gøre flygtningene en bjørnetjeneste, mener integrationsordfører Marcus Knuth (V), der afviser at genindføre ferieretten. Man skal ikke have fri fra at »tage Danmark til sig«, siger han:

»Man lærer mere dansk af at gå i sprogskole om sommeren end ved at holde tre uger fri og sidde derhjemme og kun tale arabisk eller somalisk med sine børn, som heller ikke i det tidsrum kommer ud og har med danske børn at gøre.«