Overblik: McAllan, Jensens Fiskerestaurant og andre tvister

Den fynske møbelkæde XL Møbler, der har tre forretninger, er blevet stævnet af XL-Byg i en strid om firmanavnet.

Det skriver fyens.dk.

Dermed stiller det sig op i rækken af små danske selskaber, der har været i navne- eller logo-karambolage med større virksomheder.

Læs her om nogle af de mest spektakulære sager:

I 1993 lagde McDonald's sag an mod ejeren af en pølsevogn i Silkeborg. Det skete, da pølsevognens navn var McAllan.

Sagen fik enorm opmærksomhed og endte i Højesteret. Under forløbet skiftede ejeren, Allan Pedersen, navn til Mac Allan Pedersen.

I 1996 vandt han sagen og fik en erstatning på 40.000 kroner. Efterfølgende opsagde Kvickly dog hans stadeplads, og han flyttede til Grønland.

I 2014 vandt Jensens Bøfhus en sag mod en lille restaurant i Sæby, Jensens Fiskerestaurant, drevet af Jacob Jensen.

Det kostede restauranten navnet og ejeren af den, Sæby Fiskehal, 200.000 kroner i bod.

Folkestemningen var dog entydigt imod Jensens Bøfhus, der blev kritiseret for at være smålig. Sagen førte til en folkelig boykot af Jensens Bøfhus og startede en længerevarende deroute, som restaurantkæden stadig ikke er ude af.

I 2016 blev bloggeren Mascha Vang sagsøgt af børnetøjsproducenten Holly's.

Baggrunden var, at Mascha Vang solgte børnetøj og produkter under sit barn Hollie Nolias navn.

Mascha Vang harcelerede voldsomt på sin meget læste blog over søgsmålet, hvor hun skrev, at det ville koste hendes datter, der på det tidspunkt var fire år gammel, penge.

Efter et massivt pres fra Mascha Vangs følgere blev søgsmålet trukket tilbage.

Designeren Benedikte Utzon blev i 2015 dømt til ikke længere at måtte skrive sit navn på sine kollektioner.

Det skete, fordi hun i 2012 gik konkurs med sit selskab, som hun havde opkaldt efter sig selv.

Varemærket blev købt af selskabets Tobrands. Men Benedikte Utzon var blevet ved med at bruge navnet. Det kostede hende en større bøde.

Hun har efterfølgende skiftet navn til Liv Utzon.

Det danske rockband D-A-D hed i sin begyndelse Disneyland After Dark. Men i 1989, da bandet begyndte at spille i USA, var underholdningsgiganten Disney ikke tilfreds.

Derfor ændrede bandet navn til D-A-D. Efterfølgende har bandet optrådt under sit gamle navn på bannere for at vise sin modstand.

I 2000 sagsøgte en af verdens største legetøjsproducenter, Mattel, det danske band Aquas pladeselskab.

Mattel ejer Barbie-dukken og mente, at Aquas enormt populære gennembrudshit Barbie Girl var skadende for brandet.

Sangen indeholder linjer som: I'm a blond bimbo girl in a fantasy world.

Sagen blev dog stoppet i 2002, da en amerikansk domstol vurderede, at sangen og dens indhold var beskyttet af ytringsfriheden.

Senest har efterkommere af den danske videnskabsmand H.C. Ørsted sagsøgt Dong, da det har skiftet navn til Ørsted.