Iltmangel får lystfiskere til at droppe laksefiskeri

Varmt vand med et lavt indhold af ilt får nu Skjernådalens Lystfiskerforening til at indføre et midlertidigt fiskeforbud.

- Det gør vi for at udøve rettidig omhu, siger bestyrelsesmedlem Stefan Meldgaard.

- Vi har ikke set døde fisk endnu, men hvis varmen fortsætter, er der en risiko for, at det sker, siger han.

Især laksen har det svært, når vandtemperaturen kommer over 18 grader.

Torsdag morgen klokken 05 var temperaturen i åen 18,5 grader, oplyser Stefan Meldgaard.

Normalt vil temperaturen på denne årstid være 12-14 grader.

Det får nu foreningen til at reagere.

- Vi fanger efter princippet catch and release (fang og slip løs, red.). Men på grund af det lave indhold af ilt for tiden, kan laksen ikke komme af med den mælkesyre, der opbygges, når vi fanger den og efterfølgende slipper den løs, siger Stefan Meldgaard.

- Og kan den ikke den, så bliver den langsomt kvalt, siger han.

Skjernådalens Lystfiskerforening har fiskeretten på 65 kilometer af åens yderste del.

Foreningen deles om fiskeretten i Skjern Å med syv andre lystfiskerforeninger.

De andre foreninger har endnu ikke indført et lignende fiskeforbud, men Stefan Meldgaard forventer, at de gør det, når deres andel af den samlede laksekvote er opbrugt.

Iltsvind koster tusindvis af fisk livet i vestjysk sø

Den vestjyske lystfisker har ikke tidligere oplevet en lignende situation.

- Jeg har spurgt rundt blandt medlemmerne, og der er ingen, der husker noget lignende, fortæller Stefan Meldgaard.

Skjern Å er kendt for dets laksefiskeri, og det er attraktivt fiskevand for både lystfiskerforeninger og turister.

Lystfiskeriet i Skjern Å foregår på en kvote, der hvert år tildeles af Naturstyrelsen.

Det er ikke kun fiskene i Skjern Å, der lider i tørken. Ved Hestholm Sø mellem Skjern og Lønborg er tusindvis af fisk døde.

Det skyldes ifølge Naturstyrelsen Blåvandshuk formentlig en kombination af iltsvind og algeopblomstring i sommervarmen.

Der meldes også om iltsvind i en række fjorde, herunder dele af Limfjorden og Mariager Fjord samt i Det Sydfynske Øhav.