Tjek selv om du risikerer et varmesmæk til vinter

Den ekstremt varme sommer kan for nogle betyde, at de går en dyr vinter i møde. Forklaringen skal findes hos landbruget, som har trange kår med sol og tørke.

Landmændene, der producerer halm, som nogle fjernvarmeværker bruger til at fyre med, er nemlig ved at skrabe bunden for halmstrå. Og når fjernvarmeværket så pludselig skal skifte brændsel, stiger prisen.

Så hvis man får varme fra et fjernvarmeværk, som fyrer med halm, risikerer man, at varmeregningen vil stige med 10-12 procent, skriver Politiken.

Det bekræfter Kim Behnke, som er vicedirektør hos Dansk Fjernvarme.

- Lidt over 20 af værkerne, som er medlemmer hos os, har fået et brev fra den lokale landmand om, at han desværre ikke kan levere halmen, som han egentlig har en kontrakt på. Og når man så skal skifte brændsel til træflis, kan man forvente 10-12 procent i varmeprisstigning, forklarer han.

Nogle steder kan prisstigningen også blive højere, bemærker Kim Behnke. Det afhænger nemlig af, hvilken form for brændsel varmeværket skifter over til.

Skifter værket eksempelvis fra halm til fyringsolie, så må man forvente en endnu højere prisstigning.

Og der er ikke nødvendigvis frit valg på alle hylder, når fjernvarmeværkerne skal skifte brændsel. Fjernvarmeværkerne er spredt ud over hele Danmark og findes på mange af de danske øer.

- På Samsø og andre steder har man jo etableret halmanlæg, fordi man gerne ville bruge lokale ressourcer til at lave fjernvarme med, siger Kim Behnke og uddyber:

- Og det er også en rigtig god idé, men det betyder også, at det er nogle af dem, der er allermest sårbare. Der er ikke naturgas, de bare lige kan bruge af på Samsø. Så der er nogle, der kan gå hen og få det hårdt, hvis det slår igennem.

Mange af fjernvarmeværkerne, der bruger halm som brændsel, er forholdsvis små, og mange er også forbrugerejede. Derfor vil man som forbruger opleve prisstigningen direkte, forklarer Kim Behnke.

- For når forbrugerne selv ejer værket, så har de kun sig selv at hente pengene hos.

De fleste af værkerne er forholdsvis små, men der er også store værker som Lisbjerg værket ved Aarhus, som drives af de kommunale selskab AffaldVarme Aarhus.

- Men de bliver ikke så hårdt ramt, for de har faktisk allerede skiftet over til også at bruge træflis, fordi halmen er blevet dyrere på det seneste, fortæller Kim Behnke.

Når værkerne er nødt til at skifte brændsel, er der også risiko for, at aben flytter med videre. Hvis halmen skiftes ud med skovflis, så vil prisstigningen sandsynligvis følge med derover, bemærker Kim Behnke.

De mange soltimer har dog ikke gjort alle til tabere. De, der får energien fra solvarmeanlæg, kan næsten ikke få armene ned.

- De har masser af energi, og det er billigt. Vi er oppe på 107 steder, hvor man har etableret solvarmeanlæg, så de mennesker, der bor de steder, vil kunne opleve, at prisen er faldet, næste gang de bliver opkrævet for fjernvarme, siger Kim Behnke.

/ritzau fokus/