Læger opfordres til at tage flere patienter ind, selvom de ikke har plads

100 borgere står lige nu uden en læge i Københavns og Frederiksberg Kommune, fordi samtlige praktiserende læger i de to kommuner har lukket for patienttilgang.

Det har fået Praktiserende Lægers Organisation (PLO) til at opfordre alle praktiserende læger i de to kommuner til at tage nye patienter ind i deres praksis, selvom de egentlig har lukket for tilgang. Det skriver DR.

Efter et år med politisk fokus: Alvorligt syge venter stadig for længe på operation I maj indberettede regionen stort set lige så mange ventetidsoverskridelser for operation for bugspytkirtelkræft som i oktober, da ordningen blev indført. Det er ikke godt nok, erkender regionen.

»Det er en alvorlig situation, for det betyder, at patienter, der tilflytter Københavns Kommune eller som ønsker at skifte læge, ikke kan finde en læge inden for en rimelig afstand, og det er et stort problem«, siger formand for PLO i Region Hovedstaden, Karin Zimmer til DR.



Hun tilføjer, at selvom flere borgere er blevet taget ind i nogle af de fyldte lægehuse, så er løsningen ikke holdbar i længden. Karina Zimmer mener, at der skal nye løsninger til, og at både regioner og kommuner fremover skal være mere opmærksomme på problemet, hvis det skal løses.

Hos patientforeningen Danske Patienter er man ligeledes bekymret over udviklingen. Foreningen har allerede fået meldinger om, at der ikke altid er nok tid til patienten under konsultationer med den praktiserende læge, og man frygter, at lægerne får endnu mindre tid, hvis de åbner for flere patienter end de har plads til.

Direktør i Danske Patienter, Morten Freil, mener at det er både uholdbart og uforsvarligt på den lange bane.

Formand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Flemming Pless, mener dog ikke, at der er grund til at frygte at lægerne ikke har tid til deres patienter.

Kronik: Sundhedsminister og læger: Lægemangel er en tikkende bombe under det danske sundhedsvæsen

»Om der vil være en læge, som passer på én; ja, selvfølgelig vil der det, fordi hvis ikke der er nye læger, der vil nedsætte sig, eller hvis de nuværende siger: "Jamen vi kan ikke rumme mere", så bliver vi nødt til at kigge på regionsklinikker, så bliver vi nødt til at kigge på andre løsninger,« siger han til DR.

Næsten 70 procent af alle praktiserende læger i Danmark har lukket deres klinik for patienttilgang.