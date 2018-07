Forbrugerombudsmand i angreb på Airbnb

Det skal ikke længere være tilladt for den populære boligudlejningsportal Airbnb at vente med at oplyse forbrugerne om den reelle pris for at leje en feriebolig, efter diverse afgifter og skatter også er betalt.

Sådan lyder det fra det europæiske netværk af håndhævende forbrugermyndigheder (CPC), hvor Forbrugerombudsmanden i Danmark også er medlem. Netværket har sammen med EU-kommissionen netop sendt et brev til Airbnb, hvor det gøres klart, at boligtjenesten i fremtiden skal vise den samlede pris for overnatningen fra første klik, når forbrugerne går ind dens hjemmeside.

Det forklarer fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden Mette Maaløe.

»Airbnb er en rigtig stor og også voksende spiller på markedet, og derfor er det også vigtigt, at den efterlever de europæiske regler. Vi kan ikke over for andre erhvervsdrivende retfærdiggøre, at der skal være særlige regler for Airbnb. Derfor tager vi aktion nu,« siger hun til Jyllands-Posten.

Helt konkret peger de europæiske forbrugermyndigheder på, at Airbnb f.eks. undlader at vise det servicegebyr, som boligportalen selv tager for at udleje boligen, ligesom f.eks. rengøring og lokale skatter heller ikke er med i den samlede pris til at starte med. Først når man er længere fremme i bestillingen og skal til at have pengene op af lommen, lægger portalen de forskellige gebyrer oven i prisen, og det er for sent, mener Forbrugerombudsmanden.

»Forbrugerne skal have den samlede pris fra start, ligesom når du bestiller et hotelværelse,« siger Mette Maaløe, der samtidig peger på, at man som forbruger i fremtiden skal kunne sammenligne priser på kryds og tværs af udlejningsportalerne, akkurat som man i dag kan med hotelværelser via forskellige sammenligningsportaler.

»Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis Airbnb følger reglerne og fra starten opgiver den reelle pris,« siger hun.

Presser boligpriser

Det er ikke første gang, at den amerikansk baserede boligportal havner i stormvejr på grund af sin forretningsmodel. I Barcelona og andre byer har der f.eks. været kritik af, at den populære tjeneste er med til at presse boligpriserne i vejret, fordi tusindvis af rejsende hvert år optager boligerne i byen.

CEO og medstifter hos Airbnb Brian Chesky taler til et møde i San Francisco. Hans organisation er under beskydning for at opgive uigennemsigtige priser i Europa. Foto Eric Risberg, AP.

Nogle byer har af samme grund lagt skrappe restriktioner over, hvor lang tid man f.eks. må udleje sin bolig via f.eks. Airbnb.



EU’s forbrugerkommissær, Vera Jourová, oplyste mandag, at Airbnb nu har fået en frist til august til at komme med et forslag til, hvordan tjenesten vil ændre sin hjemmeside, sådan at de samlede priser ifølge hende bliver mere gennemskuelige for forbrugerne.

»Forbrugerne skal let forstå, hvad og hvor meget de forventes at betale for ydelserne,« siger hun ifølge nyhedsbureauet AP.

I Danmark er Airbnb også populært. Således viser tal fra Airbnb, at hele 732.000 gæster lejede sig ind hos 31.000 danske værter i perioden fra april 2016 til april 2016. Men de vil ikke umiddelbart blive berørt af de mulige ændringer, forklarer Mette Maaløe fra Forbrugerombudsmanden i Danmark.



»Det er Airbnb, der administrerer platformen. Og det er Airbnb, der skal sikre at loven bliver holdt,« siger hun.

Ifølge AP udtaler Airbnb, at tjenesten tager henvendelsen »meget seriøst«, og at de vil gøre alt for at imødekomme myndighedernes krav. Den siger dog samtidig, at gæsterne bliver gjort opmærksomme på »alle beløb, inklusiv servicegebyr og skatter,« før de endeligt bekræfter deres reservation.

Ifølge EU-kommissionen kommer det ny tiltalg efter flere forbrugerklager.