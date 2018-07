Er omdiskuteret dødsværk kunst?: »God kunst er hamrende subjektivt og skal ikke ligge under for politisk dømmekraft«

Sjældent har 20 A4-ark skab så meget debat.

For er det spild af skatteydernes penge, at Københavns Kommune har brugt 10.000 på 20 halvtomme A4-ark med nekrologer på en række fremtrædende danske politikere? Eller har indkøbet startet en tiltrængt diskussion af, hvornår noget er kunst? Debatten kører heftigt på de sociale medier.

Indkøbet, som er vedtaget af Københavns Kommunes billedkunstudvalg med kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld i spidsen, har skabt en virtuel krig mellem diverse politikere og meningsdannere på de sociale medier.

Værket er skabt af kunstneren Jakob Jakobsen og indeholder blanke stykker papir med f.eks. teksten »Lars Løkke Rasmussen er død.«

Og forargelsen over af værket, som har kørt heftigt på de sociale medier, ser ud til at fortsætte:

»Jeg synes ærligt talt, at det er pinligt at bruge penge på så latterligt kunst. Ja, jeg er sgu forarget,« skriver folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl, på Twitter.

Debatten blussede op, da Dan Jørgensen delte et opslag lavet af Gyda Heding, som er medlem af Københavns Byråd for Enhedslisten. Her efterspurgte Gyda Heding »super sejt« politisk kunst i samme stil som det omdiskuterede værk.

Jørgensen kaldte indkøbet »usmageligt.« Du kan se hans opslag og billeder af værket herunder, da Gyda Hedings oprindelige opslag ikke længere er tilgængeligt.

Hos Alternativet har kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld forsvaret indkøbet og understreget, at det er vigtigt at have en debat om, hvornår noget kan defineres som kunst.

Alternativets borgmester forsvarer kunstindkøb - kunst skal skabe debat

Men er det kunst?

Komikeren Jonatan Spang, der det seneste år har været aktuel med det politiske satireprogram på DR2 "Tæt på sandheden," kritiserer Dan Jørgensens kritik af indkøbet:

»De evindelige sammenligninger mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gav ikke mening for mig, før jeg så Dan Jørgensen udtale sig om moderne kunst,« skriver han efterfulgt af hashtaggene: #skulledetværekunst #ikkenogetjegvillehavehængendederhjemme #kunnemin4årigeogsålave #armslængtensavetnedtilneglene

Han fortsætter:

»Hold på hat og briller, når Dan Jørgensen en dag hører om Wilhelm Freddie og Sydney Pollack,« skriver han og referer til hhv. den surrealistiske maler Wilhem Freddie og den amerikanske filminstruktør Sydney Pollack.

På Twitter har brugerne kastet sig ivrigt ind i debatten om, hvornår noget er kunst - og om værket er kunst.

»Hvordan kan man kalde et papir hvor der står “x er død” for kunst? Brug nu indersiden af hovedet forhelvede,« skriver twitter-brugeren Mathias Maagaard.

Uenig med ham er brugeren Mike S. Straarup:

»God kunst er hamrende subjektivt og skal ikke ligge under for politisk dømmekraft. Vi må formode, at Billedkunstudvalget er kvalificeret til at udvælge god, alternativ og provokerende kunst, det værende A4-ark eller Monét,« skriver han.

Kunstneren bag værket, Jakob Jakobsen, har fortalt til Jyllands-Posten, at det omstridte værk er en undersøgelse af, hvad sproget kan gøre ved vores syn på politikerne - og bruges som afsæt til at ændre på vores »berøringsangst over for døden.«

»Undersøgelsen skal få folk til at tænke nærmere over deres forhold til døden, og hvad de her politikere egentlig betyder for dem, når fiktionen lige pludselig bliver til virkelighed,« sagde han.