Leverer rugbrød til supermarkeder: Virksomhed anmeldt til politiet for rengøring og håndtering af fødevarer

Justitsministeriet har regnet på, hvad man forhindrer af ny kriminalitet ved at have rockere og bandemedlemmer i fængsel.

Hvorfor lækker embedsfolk oplysninger til pressen? Få svaret her.

Et kæmpe isbjerg truer en bygd med 169 indbyggere på Grønlands vestkyst. Ifølge en dansk professor risikerer isbjerget at udløse en 5-10 meter høj tsunami.

Mindst 16 steder har vandingsforbud, men generelt er der vand nok. Dog opfordres folk til at bruge vand med omtanke. I Aarhus er der så meget vand, at man vander flere åer.

USA har tiltalt 12 russiske spioner for hacking og valgindblanding.

Anklageskrift: Trump opfordrede Rusland til at hacke Clintons email.

50 år efter ungdomsoprøret er forfatter Torben Munksgaard aktuel med en bog om et alderdomsoprør. Han får selv lyst til at flytte væk fra ungdomskulturen på Nørrebro.

Torsdag blev det vedtaget af det irske parlament, at landet skal frasælge sine investeringer i gas, kul og olie. Finans

Et Ryanair-fly på vej fra Irland til Kroatien måtte fredag middag lande i Frankfurt.

30 passagerer blev syge på grund af teknisk fejl midt under flytur:

Jean-Claude Juncker fik rygproblemer under Nato-topmødet, fastslår EU.

Omdiskuteret klip fik DF'er til at kritisere Junckers »alkoholproblem«:

Over 1.100 har nu meldt sig ind i anti-vildsvinehegnsgruppe på Facebook.

Bagels fra Miss Bagel bliver trukket tilbage, da der er risiko for, at de kan indeholde små stykker metal.

Produktet er solgt i Netto-forretninger over hele landet.

Produkterne er blevet solgt i Coop-butikker over hele landet.

Michael Andersen har nu hyret en formidler, der skal stå for kontakten med Fødevarestyrelsen. Samtidig siger han, at der nu er styr på rengøringen.

Bente Holst, fødevarechef i FødevareSydVest, afviser kritikken og siger, at hvis man havde opdaget formene under stikprøvekontrollen dengang, var det også blevet sanktioneret.

Derfor får virksomheden, der leverer rugbrød til supermarkedskæder og Klosterbageriet-butikkerne, to bøder på 10.000 kroner samt en politianmeldelse for manglende rengøring.

Fødevarer stod utildækket på en rampe lige under en fuglerede, og der var problemer med skadedyrssikringen, rengøringen og fødevarehåndteringen.

Ejeren af Sønderjysk Rugbrødsbageri er frustreret over Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Men kun i de to dage, 28. og 29. juli, hvor der er vikingetræf ved Moesgaard Strand.

Dit tv ser måske lækkert ud, men lyden er sjældent noget, man dåner over.

Det kræver planlægning, tålmodighed og en realistisk rejsedestination, så bilferien bliver behagelig for både børn og voksne.

