Gennemborer huden og dør: Parasitiske fladorme generer badegæster i danske søer

Det kan være fristende at tage en svalende dukkert i køligt søvand i sommervarmen, men i nogle danske søer lægger parasitter lige nu en dæmper på fornøjelsen for badegæsterne.

Både i Esrum Sø og Furesø på Sjælland samt i Silkeborgsøerne er der blevet rapporteret om tilfælde af svømmekløe, som ifølge Naturstyrelsen Nordsjælland skyldes nærkontakt med såkaldte ikter.

Her ses et udslet ca. 1,5 uge efter, personen har opholdt sig i søen. Billedet er fra juni 2009, hvor en person havde stået i nordenen af Esrum sø og fisket i godt et kvarter. Foto: Naturstyrelsen

Ikter er små, parasitiske fladforme, som kan give udslæt og røde knopper, når de i deres larvestadie gennemborer huden hos intetanende svømmere. Det sker, når de mikroskopiske ikter på vej fra deres mellemvært - vandsnegle - til deres slutvært, som typisk er vandfugle, svømmer rundt i søen.

Kommune fraråder badning i sø, efter parasit har angrebet barn

Den gode nyhed er, at hudlidelsen som udgangspunkt er ufarlig, og at ikterne dør ved deres indtrængen, fordi de bliver tilintetgjort af vores immunsystem. Den dårlige nyhed er, at irritationen og den betændelsesagtige tilstand i huden kan vare i op til flere uger.

Desuden er ikteangreb højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere, og hvis man er stærkt generet af badning, anbefaler Naturstyrelsen, at man kontakter en læge. Hudlidelsen kaldes schistosom dermatitis, men har ikke nogen dansk betegnelse.

»Det er ikke noget vi hører om så ofte. Men vi har fået tre-fire henvendelser om ikteangreb i den seneste uge fra området ved Nødebo i den sydvestlige del af Esrum Sø,« siger Ole Andersen, skovfoged ved Naturstyrelsen Nordsjælland til JydskeVestkysten.

87 af 100 danske badesteder har fremragende vandkvalitet

Man kan stadig bade i søerne, men man bør undgå at opholde sig på helt lav vand og i rørskoven og tørre kroppen godt af efter badning, skriver styrelsen. Desuden skal man afholde sig fra at tiltrække ænder til badesøerne ved at fodre dem.

Ikterne er kun ca. 0,5 mm i deres larvestadie og er således ikke til at spotte med det blotte øje.

Silkeborg Kommune var allerede for en måned siden ude og advare om ikter i Silkeborgsøerne, efter et barn var blevet angrebet. Nu er problemet således også opstået i andre dele af landet.

Der har siden 2002 været flere tilfælde af udslæt efter badning i netop Esrum Sø.